Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge с большим экраном

Компания Huawei представила флагманский планшет MatePad Edge. Это устройство «2 в 1» под управлением HarmonyOS 5 (с поддержкой ПК-интерфейса), способное одним жестом переключаться между режимом планшета и полноценного ПК.

Huawei MatePad Edge оснащен 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120 × 2080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. Рамки вокруг дисплея тонкие, а толщина цельнометаллического корпуса составляет всего 6,85 мм при весе 780 гр. Имеется откидная подставка.

Режим ПК поддерживает полноценные приложения для настольных компьютеров, такие как офисный пакет, программы для редактирования видео, приложения для повышения производительности и многое другое. Клавиатура имеет ход клавиш 1,8 мм, сенсорную панель Free Touch, регулируемый угол наклона до 175 градусов и высоту подвеса 28 мм. Пользователи также могут выбрать стилус Huawei M-Pencil Pro для рисования и 3D-моделирования.

В зависимости от версии могут быть установлены десктопные процессоры Kirin X90 или X90A. Версия MatePad Edge Liquid Cooling Edition использует более производительный Kirin X90, а варианты MatePad Edge Soft Light Screen и MatePad Edge — Kirin X90A. Охлаждают мощное железо два полноценных кулера, а версия с Kirin X90 дополнительно получила жидкостное охлаждение.

По заявлению компании, планшет почти в четыре раза мощнее модели MatePad Pro с чипом Kirin 9020. MatePad Edge открывает большие файлы в 6,7 раза быстрее, а файлы CAD — в 2 раза быстрее, чем MatePad Pro. Планшет поддерживает экспорт видео в 4K и редактирование изображений в формате RAW, а также игры с частотой обновления 120 Hz.

Аккумулятор емкостью 12 900 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 140 Вт. Полная зарядка занимает около 60 минут. В оснащении планшета также есть шесть динамиков, четыре микрофона, фронтальная камера на 32 Мп с оптикой f/2,4, основная двойная камера с 50 Мп (f/1,8) и 8 Мп (f/2,2) датчиками. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и сканер отпечатков пальцев.

Планшет выйдет в двух цветах корпуса: белом и серебристом. Цены: