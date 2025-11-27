HUAWEI nova 15 seriyası xüsusiyyətləri rəsmi təqdimatdan əvvəl qismən məlum olub

HUAWEI Mate 80 flaqman smartfonlarının təqdimatından dərhal sonra internetdə nova seriyasının orta büdcəli modelləri haqqında məlumatlar yayılıb. Tanınmış insayder Digital Chat Station gələcək modellərin prosessor seriyalarını, kamera və ekran xüsusiyyətlərini, həmçinin təqdimat tarixini açıqlayıb.
Məlumata görə, baza modeli HUAWEI nova 15 6,7 düymlük LTPO ekran və 1,5K displey ilə təchiz olunacaq, cihazda Kirin 8 seriyası prosessor işləyəcək. Nova 15 Pro modeli isə bir az daha böyük ekran (6,84 düym) və fərqli kamera dəsti ilə fərqlənəcək. Ən yüksək modeldə isə iki ön kamera və üçlü arxa kamera modulu, o cümlədən 50 meqapiksel sensorlu iki modul olacağı bildirilir.
Həmçinin insayder HUAWEI nova 15 Ultra modelindən də danışıb. Onun Kirin 9 seriyası çipi üzərində qurulacağı və əsas kamerada 50 MP-lik 1/1,3 düymlük sensor olacağı qeyd edilir.
Mütəxəssis mənbələrə görə, bütün yeni modellərin batareyalarının həcmi 6000 mAh-dan az olmayacaq. HUAWEI nova 15 seriyasının təqdimatının 2026-cı ilin əvvəlində gözlənildiyi bildirilir.