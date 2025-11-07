spot_img
7 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныHonor 500 və 500 Pro dizaynı “sızdırılmış” fotolarda göstərildi

Honor 500 və 500 Pro dizaynı “sızdırılmış” fotolarda göstərildi

İnternetdə Honor 500Honor 500 Pro smartfonlarının dizaynını əks etdirən real fotolar yayılıb. Mənbənin iddiasına görə, bu görüntülər hələ rəsmi təqdimatı baş tutmamış modellərə aiddir. Kadrlar cihazların arxa panel görünüşünü və Honor 500-ün müxtəlif rəng variantlarını nümayiş etdirir.

Qeyri-rəsmi fotolarda Honor 500 modeli ağ və çəhrayı rənglərdə göstərilib, Pro versiya isə yalnız çəhrayı korpusda görsənir. Bununla belə, şirkətin təqdimat zamanı başqa rəng variantlarını da əlavə edəcəyi ehtimal olunur.

Görüntülərə əsasən, Honor 500 modeli yumru kənarlı metal çərçivəyə malikdir və arxasında iki obyektivli, oval formalı kamera bloku, iki LED işıq və təyinatı hələ məlum olmayan əlavə sensor yerləşir.

Honor 500 Pro əsas modelin dizayn üslubunu qoruyur, lakin onun çərçivəsi düz formadadır və kamera modulunun sayı üçə çatdırılıb. Şayiələrə görə, cihaz Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru və üz tanıma ilə (Face İD) ekran açma funksiyası ilə təchiz olunacaq.

Yeni smartfonların texniki xüsusiyyətləri hələ açıqlanmayıb, lakin onların təqdimatının noyabrın sonunda və ya dekabrın əvvəlində keçirilməsi gözlənilir.

Предыдущая статья
Компании стали возвращать уволенных из-за ИИ сотрудников
Следующая статья
2025-ci ilin ən populyar planşet və Chromebook markaları açıqlandı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»