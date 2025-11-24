spot_img
Honor 500 təqdim olundu: Nəhəng batareya və 200 MP kamera rekord dərəcədə ucuz qiymətə

Honor yeni Honor 500 seriyasını — əsas modeli və 500 Pro versiyasını təqdim edib. Cihazlar iPhone Air və ya Google Pixel üslubunu xatırladan dizaynı, həmçinin yüksək tutumlu batareyaları ilə seçilir. Xüsusi vurğu isə İA funksiyalarına edilib — bunun üçün ayrıca düymə də nəzərdə tutulub.

Honor 500 Pro modeli 6,55 düymlük OLED ekranla təchiz olunub. Ekran 2736×1264 piksel icazəli, 120 Hz yeniləmə tezlikli, 1600 nit tam sahə parlaqlığına və 6000 nit lokal pik parlaqlığa malikdir. Matris 3840 Hz PWM qaraltmanı dəstəkləyir.

“Pro” versiyasında Snapdragon 8 Elite prosessoru, 12 və ya 16 GB RAM, həmçinin 256 GB, 512 GB və ya 1 TB yaddaş təklif olunur. Avtonomluğa 8000 mA·s batareya cavabdehdir — 80W naqilli, 50W naqilsiz və 27W əks naqilli enerjiötürmə mövcuddur.

Honor 500 Pro əsas 200 MP (f/1.9) kameraya sahibdir. Ona 3x optik zumlu 50 MP telemodul, 12 MP ultra-geniş kamera və 50 MP ön kamera qoşulur.

Honor 500 modeli ekran baxımından Pro ilə eynidir. Prosessor kimi Snapdragon 8s Gen 4 istifadə olunur, maksimum yaddaş 512 GB-dır. Batareya eyni — 8000 mA·s və 80W sürətli şarj, lakin naqilsiz enerjiötürmə dəstəyi yoxdur.

Kamera sistemində yeganə fərq — əsas modeldə ayrıca telekameranın olmamasıdır.

Hər iki smartfon Android 16 və MagicOS 10 üzərində çalışır. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C (2.0), NFC mövcuddur. Korpus IP68, IP69 və IP69K standartlarına uyğundur.

Qiymətlər (Çin):

  • Honor 500 — 2699 yuan (təxminən 379 dollar)

  • Honor 500 Pro — 3599 yuan (təxminən 505 dollar)

