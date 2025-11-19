Google YouTube-u yenidən messencer platformasına çevirmək istəyir

Google hələ də öz messencerini yaratmaqdan imtina etmir kimi görünür. Şirkət YouTube mobil tətbiqində yeni eksperimentə başlayıb və istifadəçilər arasında video göndərmək və mesajlaşmaq funksiyasını sınaqdan keçirir. Maraqlıdır ki, Google bu ideyanı 2017-ci ildə də yoxlamış, lakin 2019-cu ildə dayandırmışdı.
Yeni funksiyanın sayəsində istifadəçilər istənilən videonu — uzun rolikləri, Shorts-ları və ya canlı yayımı — bir-birinə göndərə bilirlər və sonra həmin video ətrafında ayrıca çatda müzakirə apara bilirlər. Tətbiqin içində ayrıca “Mesajlar” bölməsi yaranır, videonu göndərmək isə adi “Paylaş” düyməsi ilə həyata keçirilir. Digər insanları söhbətə dəvət etmək üçün sadəcə link göndərmək kifayətdir — bu da müzakirəyə qoşulmağı asanlaşdırır.
Daxili çatlar yazışmaların silinməsini və istifadəçilərin bloklanmasını dəstəkləyir. YouTube həmçinin bildirir ki, mesajlar icma qaydalarına uyğunluq baxımından avtomatik şəkildə yoxlana bilər: alqoritmlər platformanın siyasətini poza biləcək məzmunu izləyir.
Hazırda funksiya yalnız İrlandiya və Polşada 18 yaşdan yuxarı kiçik bir istifadəçi qrupunda test edilir. Google geniş miqyaslı istifadəyə başlamazdan əvvəl onların rəylərini toplayır.