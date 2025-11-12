Google Pixel smartfonlarını yeni funksiyalarla “gücləndirdi”

Google, Pixel 6 və daha yeni modellər üçün növbəti noyabr Pixel Drop yeniləməsini təqdim edib. Bu paket süni intellekt (AI) əsaslı yeni alətləri, təhlükəsizlik təkmilləşdirmələrini, şəkil redaktə funksiyalarını və digər faydalı yenilikləri özündə birləşdirir.
Ən diqqətçəkən yeniliklərdən biri Nano Banana AI modeli ilə işləyən Remix funksiyası olub. Bu alət sayəsində istifadəçi “Mesajlar” tətbiqində fotoşəkilləri birbaşa söhbət pəncərəsində redaktə edə bilir, dəyişikliklər isə qarşı tərəfdəki cihazlarda da görünür.
ABŞ istifadəçiləri üçün xüsusi olan başqa bir yenilik — Wicked adlı məşhur müzikldən ilhamlanan yeni mövzu dizaynıdır. Burada üç üslub təklif olunur: For Good, Glinda və Elphaba.
Axtarış prosesi də süni intellektlə xəbər bildirişlərinin xülasəsi funksiyası sayəsində daha sadə və sürətli olub. Bu xüsusiyyət uzun yazışmaları qısa icmala çevirərək, yalnız əsas məlumatı təqdim edir (yalnız Pixel 9 və daha yeni modellərdə). Dekabr ayından etibarən bu funksiya aşağı prioritetli bildirişləri avtomatik idarə etməyi və söndürməyi də bacaracaq.
Bundan əlavə, Pixel 9 və daha yeni modellərdə artıq fırıldaqçılıq riskinə qarşı xəbərdarlıqlar da mövcuddur. Əgər şübhəli mesaj alınarsa, sistem onu qırmızı nişanla işarələyəcək və istifadəçini potensial təhlükə barədə xəbərdar edəcək.
Yeniləmədə həmçinin seçilmiş kontaktlardan gələn bildirişlərə üstünlük vermək və Contacts vidcetində təcili bildirişlər üçün xüsusi nişan əlavə etmək imkanı da yaradılıb.
Google Photos tətbiqinə isə yeni foto redaktə alətləri daxil edilib.
Google Maps üçün də enerjiyə qənaət rejimi əlavə olunub. Bu rejim uzun səfərlər zamanı batareya sərfini azaltmaq üçün sadələşdirilmiş xəritə görünüşü təqdim edir. Funksiya yalnız Pixel 10 seriyasında işləyir.
Nəhayət, Magic Cue funksiyası artıq Private AI Compute adlı yeni məxfilik texnologiyası sayəsində daha dəqiq və aktual təkliflər təqdim edir.
Çox güman ki, bütün bu yeniliklər Pixel 6 və daha yeni modellərdə və məhdud sayda ölkələrdə istifadəçilərə açıqdır.