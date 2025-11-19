Google Gemini 3 Pro — seriyanın ən ağıllı İA modeli təqdim edildi

Google özünün Gemini 3 modeli ailəsini təqdim edib və onu bu günə qədərki “ən ağıllı və ən dəqiq” neyron şəbəkə həlləri kimi təqdim edir. Şirkət yalnız performansın artdığını deyil, həm də istifadəçi tələblərinə uyğunlaşa bilən interfeys və mürəkkəb, çoxmərhələli tapşırıqları yerinə yetirməyə imkan verən alətlər vəd edir.
İlk olaraq işə salınan multimodal model — Gemini 3 Pro — eyni anda mətn, şəkil və səsi emal edə bilir. Məsələn, yemək reseptlərinin şəkillərini götürüb onlardan rəqəmsal kulinariya kitabı yaratmaq, yaxud video mühazirə seriyasından interaktiv öyrənmə kartları hazırlamaq mümkündür.
Yenilənmiş model generativ interfeysdən də istifadə edir — Google bunun üzərində Gemini Labs-da sınaq aparır. Bu vasitə ilə Gemini 3 Pro jurnallara oxşayan vizual formatlar, şəkillərlə zəngin tərtibatlar və istifadəçinin sorğusuna uyğun dinamik UI-maketlər yarada bilir.
İstifadəçi İA rejiminə keçəndə model sorğuya uyğun olaraq şəkillər, cədvəllər, şəbəkələr və simulyasiyalar kimi vizual elementləri də göstərəcək. Həmçinin, model axtarış qabiliyyətlərini genişləndirən təkmilləşdirilmiş “şaxələndirmə metodu”ndan istifadə edir — bu metod sorğunu hissələrə bölməklə yanaşı, mövzu ilə bağlı daha çox faydalı məzmun tapmağa kömək edir.
Tərtibatçılara görə, model “ağıllı, qısa və dəqiq” cavablar verir — klişeləri və artırmaçı ifadələri çıxarıb yerinə həqiqi məlumat və dəyərli məzmun verir. Gemini 3 Pro həmçinin geniş analiz və “agent” funksiyalarına malikdir — məhz bu modelin əsasında experimental Gemini Agent funksiyası qurulub; o, istifadəçi adından tapşırıqları yerinə yetirə bilir.
Daha dərindən düşünmə qabiliyyəti verən Deep Think rejimi də mövcuddur, amma hazırda o, yalnız təhlükəsizlik testçiləri üçün açıqdır.
Gemini 3 Pro-nu Gemini tətbiqində yoxlamaq olar. ABŞ-da Google AI Pro və Ultra abonentləri modellə İA rejimində tanış ola bilərlər, Gemini Agent funksiyası isə yalnız AI Ultra abonentlərinə açıqdır.