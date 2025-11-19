spot_img
20 ноября, 2025
Google 2025-ci ilin ən yaxşı Android oyun və tətbiqlərini açıqladı

Google Play ənənəyə sadiq qalaraq, 2025-ci ilin sonunu Android üçün ən yaxşı tətbiq və oyunların siyahısı ilə qeyd edib. Şirkət yalnız ümumi qalibləri deyil, həm də 16 ayrı nominasiya üzrə ən yaxşı layihələri elan edib.

2025-ci ilin ən yaxşı tətbiqi Google-un seçimində Focus Friend olub. Bu tətbiq ekran vaxtına nəzarət etməyə kömək edir — diqqəti yayındıran tətbiqləri bloklayaraq istifadəçiyə vacib işlərə fokuslanmağa imkan verir. Digər nominasiyalarda qalib olan tətbiqlər isə belədir:

  • Ən əyləncəli: Edits, an Instagram app

  • Şəxsi inkişaf üçün ən yaxşısı: Focus Friend by Hank Green

  • Gündəlik istifadə üçün ən yaxşısı: Wiser – 15 Minute Audio Books

  • İlin kəşfi: Pingo AI Language Learning

  • Ailə üçün ən yaxşısı: ABCmouse 2: Kids Learning Game

  • Ağıllı saatlar üçün ən yaxşısı: SleepisolBio: sleep, alarm

  • Böyük ekranlar üçün ən yaxşısı: Goodnotes: Notes, docs, PDF

  • Avtomobillər üçün ən yaxşısı: SoundCloud: The Music You Love

  • XR-qarşılıqlı reallıq üçün ən yaxşısı: Calm – Sleep, Meditate, Relax

2025-ci ilin ən yaxşı oyunu isə Pokémon TCG Pocket seçilib — burada əsas diqqət dizayna və inteqrasiya olunmuş booster-mexanikasına yönəlib. Oyunlar üzrə digər qaliblər belədir:

  • Ən yaxşı multiplayer: Dunk City Dynasty

  • Tez başlamaq üçün ən yaxşı oyun: Candy Crush Solitaire

  • Ən yaxşı indie: Chants of Sennaar

  • Ən yaxşı süjet: Disco Elysium

  • Ən aktual oyun: Wuthering Waves

  • Google Play Pass-da ən yaxşı: DREDGE

  • PC-də Google Games üçün ən yaxşı: Odin: Valhalla Rising

Google həmçinin çoxcihazlı istifadəyə uyğun tətbiq və oyunları da mükafatlandırıb: ən yaxşı tətbiq Luminar, ən yaxşı oyun isə Disney Speedstorm seçilib.

