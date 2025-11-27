Caviar qadınlar üçün xüsusi olaraq məhdud sayda iPhone 17 Pro kolleksiyasını təqdim etdi

Premium brend Caviar yeni iPhone 17 Pro Secret Love kolleksiyasını təqdim edib. Kolleksiyaya dörd fərqli dizayna malik modellər daxildir və hər biri qiymətli daşlar, nadir materiallar və bənzərsiz əl işləri ilə hazırlanıb.
Emerald Tree adlı flaqman model yaşıl rəngli təbii dəridən hazırlanmış arxa panel ilə fərqlənir. Dizaynı tamamlamaq üçün kristal, zərgərlik emalı və mirvaridən ibarət dekorativ elementlər istifadə olunub. Ümumi görüntü Yeni il oyuncaqlarını xatırladır. Modelin üslubuna Louis Vuitton ideyaları ilham verib.
Caramel modeli ümumi dizayn baxımından Emerald Tree-ə bənzərdir, lakin arxa tərəfdəki dəri bu dəfə isti karamel rəngindədir.
Fleur de Lumière versiyasının arxa paneli iri qabarıq qızıl naxışla örtülüb. Bu naxış gül ləçəklərini xatırladır. Dekora əlavə olaraq qiymətli daşlar və mirvari elementlər də istifadə olunub.
Dancing Hearts modeli isə tünd mavi rəngli dəri ilə seçilir. Arxa panel üzərindəki qızılı elementlər tərtibatçıların fikrinə görə, təbrik, arzular və məhəbbət simvolikasını ifadə edir.
Hər bir model cəmi 19 ədəd olmaqla məhdud sayda istehsal olunur. Qiymətlər iPhone 17 Pro 256 GB versiyası üçün 6 900 dollardan başlayır.