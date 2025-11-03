Bill Qeyts: 10 ildən sonra insanlar həftədə cəmi iki gün işləyəcək

Microsoft-un yaradıcısı Bill Qeyts süni intellektin sürətli inkişafının əmək bazarını kökündən dəyişəcəyini və yaxın onillikdə insanların həftədə ən çox iki gün işləyəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə, texnologiyalar artıq bu istiqamətdə irəliləyir və bir çox peşələr tamamilə avtomatlaşdırılmaq ərəfəsindədir.
Qeyts bu proqnozunu The Tonight Show verilişində Cimmi Fallonun qonağı olarkən və Harvard Universitetinin professoru Artur Bruks ilə söhbətində səsləndirib. O vurğulayıb ki, hazırkı süni intellekt sistemləri hələ dərin biliklərə sahib deyil, lakin yaxın illərdə bu vəziyyət dəyişəcək.
Keçmiş Microsoft rəhbəri hesab edir ki, qarşıdakı dövr “azad intellekt dövrü” olacaq — burada bilik və peşə bacarıqları hamı üçün əlçatan olacaq, cəmiyyət isə insanın rolunu yenidən düşünməyə məcbur qalacaq.
Onun fikrincə, insanın iştirakının vacib olduğu sahələr qalacaq — məsələn, idman və incəsənət. Qalan bütün istiqamətlər — istehsalat, kənd təsərrüfatı və xidmət sektoru — tam avtomatlaşdırılacaq.
Qeyts əlavə edib ki, iş həftəsinin qısaldılması artıq müsbət nəticələr verir. Məsələn, Exos şirkəti (3500-dən çox əməkdaş çalışır) dörd günlük iş rejiminə keçdikdən sonra məhsuldarlığını 24% artırıb, əməkdaşların yanma səviyyəsini isə iki dəfə azaldıb. Yaponiyada oxşar təşəbbüslər yorğunluq və aşağı doğum səviyyəsi ilə mübarizədə effektiv hesab olunur.