spot_img
20 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыApple iPhone Air və Apple Watch-un “mümkünsüz” korpuslarının necə hazırlanırdığını açıqladı

Apple iPhone Air və Apple Watch-un “mümkünsüz” korpuslarının necə hazırlanırdığını açıqladı

Adətən Apple cihazlarının yalnız istifadəçi imkanlarından danışırdı, amma bu dəfə şirkət istehsalatın texniki tərəflərini də paylaşdı. Şirkət Watch Ultra 3, Watch Series 11 və nazik iPhone Air-in korpuslarının əvvəl “mümkün sayılmayan” texnologiya ilə necə hazırlandığını açıqladı.

Apple-ın məlumatına görə, Watch Ultra 3 və Watch Series 11 korpusları təkrar emal olunmuş titan tozundan 3D-çap texnologiyası ilə istehsal olunur. Şirkət bildirir ki, bu səviyyədə kütləvi 3D-çap əvvəllər mümkün hesab edilmirdi və bu prosesi işə salmaq üçün bütün mühəndis və istehsal komandaları birgə çalışmalı olub.

Yeni texnologiya məhsul keyfiyyətinə də ciddi təsir göstərib. Apple-ın sözlərinə görə, Apple Watch Series 11 və Watch Ultra 3 (cellular versiyalar) artıq daha yüksək suya davamlılıq səviyyəsinə malikdir, iPhone Air üçün isə USB-port ətrafında çox nazik, amma möhkəm bir korpus elementi çap etmək mümkün olub — bu da klassik üsullarla əldə etmək çətin idi.

İnnovativ proses Apple-a xammala qənaət etməyə də imkan verib. Təkcə 2025-ci ildə şirkət 400 tondan çox işlənməmiş titana qənaət edəcək, titan istifadəsi isə ümumilikdə 50% azalaraq yarıya düşüb. Bu həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan böyük üstünlükdür.

Apple əlavə edir ki, bu texnologiya şirkəti 2030-cu ilə qədər karbon neytral olma məqsədinə daha da yaxınlaşdırır.

Предыдущая статья
Google 2025-ci ilin ən yaxşı Android oyun və tətbiqlərini açıqladı
Следующая статья
Samsung Galaxy Buds4 Pro yeni dizaynla ilk dəfə renderlərdə göründü
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,853ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»