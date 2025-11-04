AnTuTu oktyabr ayının ən güclü smartfonlarını açıqladı

AnTuTu platformasının tərtibatçıları Android flaqmanlarının performans reytinqini ötən ayın nəticələrinə əsasən yeniləyiblər. Reytinqin liderləri yeni nəsil Snapdragon 8 Gen 5 Elite prosessoru ilə təchiz olunan modellər olub — bu çip ilk onluğun yarısından çoxunda öz yerini tutub.
Oktyabr siyahısına Nubia Red Magic 11 Pro+ başçılıq edir — cihaz 4 132 403 xal toplayıb. Onun ardınca OnePlus 15 (4 031 998 xal) və demək olar eyni nəticə ilə iQOO 15 (4 030 245 xal) gəlir. Dördüncü yerdə Honor Magic8 (4 028 333), ilk beşliyi isə Honor Magic8 Pro (4 027 702 xal) tamamlayır.
Altıncı pillədə vivo X300 Pro Satellite Communication Edition modeli qərarlaşıb — o, MediaTek Dimensity 9500 çipi ilə 4 010 619 xal toplayıb. Onun ardından realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Gen 5 Elite, 3 915 526 xal) və OPPO Find X9 (Dimensity 9500, 3 814 196 xal) gəlirlər. Siyahının son iki yeri isə Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Gen 5 Elite, 3 797 111 xal) və vivo X300 (Dimensity 9500, 3 720 004 xal) modellərinə məxsusdur.