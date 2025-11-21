spot_img
Analitiklər: 2026-cı ildə smartfonlar ciddi şəkildə bahalaşacaq

Counterpoint Research-in yeni hesabatına görə, yaxın gələcəkdə elektronika bazarını xoşagəlməz bir tendensiya gözləyir. Analitiklərin proqnozuna əsasən, 2026-cı ilin ortalarınadək yaddaş çiplərinin qiyməti ən azı 50% artacaq. Bu isə təbii olaraq hazır cihazların — o cümlədən smartfonların — bahalaşmasına gətirib çıxaracaq.

Mütəxəssislər qiymət artımını ilk növbədə kritik mikrosxemlərin çatışmazlığı ilə əlaqələndirirlər. Artıq xüsusən büdcə smartfonlarında və digər istehlak elektronikalarında geniş istifadə olunan LPDDR4 yaddaş modullarının qıtlığı müşahidə olunur. Vəziyyət dəyişməsə, istehsalçılar daha bahalı yaddaş növlərinə keçməyə məcbur qalacaqlar ki, bu da büdcə smartfonlarının qiymətinin yüksəlməsi deməkdir.

Qiymət artımına təsir edən ikinci amil isə NVIDIA-nın son addımlarıdır. Şirkət yaxın zamanda öz serverlərində ənənəvi DDR5 ECC əvəzinə LPDDR yaddaşına üstünlük verməyə başlayıb. Bu, bazarda tələbin artmasına, nəticədə isə çip qıtlığına yol aça bilər — bu da qiymətlərə mənfi təsir göstərəcək.

Bənzər xəbərdarlığı bir müddət əvvəl Xiaomi-nin rəhbəri də etmişdi. Samsung isə artıq istehsal planlamasında prioritetləri dəyişərək AI ilə çalışan data-mərkəzləri üçün yaddaş modullarına daha çox diqqət ayırmağa başlayıb.

