Xiaomi və MediaTek millimetr dəqiqliyində GPS texnologiyası anons etdilər

Xiaomi, MediaTek və China Telecom birgə şəkildə yeni naviqasiya texnologiyasının hazırlanmasını elan ediblər. Bu sistem cihazın yerini millimetr dəqiqliyi ilə müəyyən edə bilir. Texnologiya RTK (Real-Time Kinematic) metoduna əsaslanır — əvvəllər bu üsul yalnız geodeziya və sənaye robot texnikasında istifadə olunurdu. İndi isə o, smartfonlar, avtomobillər və şəhər infrastrukturu üçün uyğunlaşdırılıb.
Adi GPS sistemləri koordinatları bir neçə metrlik xəta ilə hesablasa da, RTK texnologiyası bu xətanı santimetrə, bəzən isə millimetrə qədər azaldır. Belə yüksək dəqiqlik 5G şəbəkələrinin, MediaTek-in güclü çiplərinin və Xiaomi-nin süni intellekt əsaslı alqoritmlərinin birgə işləməsi sayəsində əldə olunur. Bu, pilotsuz avtomobillərin təhlükəsizliyini artıracaq, robotların dəqiqliyini yüksəldəcək və “ağıllı nəqliyyat” sistemlərinin effektivliyini artıracaq.
RTK-nın iş prinsipi peykdən alınan məlumatların yerüstü baza stansiyalarının göstəriciləri ilə müqayisəsinə əsaslanır. Bu üsul səhvləri real vaxtda düzəldərək dəqiq koordinatlar verir. Əvvəllər bu cür sistemlər bahalı avadanlıq və sabit rabitə tələb edirdi, lakin müasir 5G şəbəkələri və prosessorlar sayəsində RTK indi kütləvi istifadəyə çıxır.
Bu təşəbbüs Xiaomi-nin HyperConnect strategiyası çərçivəsində atılan addımdır — şirkət bu yolla smartfonlardan tutmuş elektromobillərə və “əşyaların interneti” (IoT) sistemlərinə qədər vahid ekosistem formalaşdırmağı hədəfləyir.
Yeni texnologiyanın Xiaomi cihazlarında tətbiq olunacağı tarix hələ açıqlanmayıb.