spot_img
25 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareXiaomi 98 düymlük TV S Pro Mini LED modelini təqdim etdi

Xiaomi 98 düymlük TV S Pro Mini LED modelini təqdim etdi

Xiaomi yeni nəsil TV S Pro Mini LED Series 2026 modelini təqdim edib. Bu televizor təsvir keyfiyyətini artıran qabaqcıl texnologiyalar, yüksək tezlikli oyun rejimi və güclü səs sistemi ilə təchiz olunub.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 modeli 4K (3840×2160 piksel) təsvir ölçüsünə malikdir. Əsas yeniləmə tezliyi 144 Hz, oyun rejimində isə bu göstərici 330 Hz-ə qədər yüksəlir. Ekran DCI-P3 rəng palitrasının 94%-ni əhatə edir. Bundan əlavə, cihaz HDR10+, HLG və Dolby Vision texnologiyalarını dəstəkləyir. Mini LED arxa işıqlandırması 3864 lokal qaraltma zonasına malikdir, maksimal parlaqlıq isə 5700 nit səviyyəsinə çatır.

Vizual texnologiyalar:

  • Visual Engine Pro texnologiyası görüntünün kəskinliyini və parlaqlığını artırır.

  • Low Reflection səth örtüyü əksləri azaldır və parlaq işıqda da aydın görüntü təmin edir.

  • Qlobal arxa işıq qaraltma sistemi qaranlıq səhnələrin keyfiyyətini yüksəldir.

  • Motion Crypto alqoritmləri isə idman və dinamik səhnələrin axıcılığını təmin edir.

Texniki göstəricilər:

Televizor Cortex-A73 nüvəli prosessor və Mali-G52 qrafik çipi ilə işləyir. Cihazda 4 GB RAM və 64 GB daxili yaddaş mövcuddur. Səs sistemi iki 15 Vt-lıq tam diapazonlu, bir 25 Vt-lıq orta tezlikli və iki 8 Vt-lıq bas dinamiklərdən ibarətdir. Səs texnologiyaları arasında Harman AudioEFX və Dolby Atmos dəstəyi var.

Bağlantılar və interfeyslər:

Model üç HDMI 2.1, iki USB portu (2.0 və 3.0), Ethernet, S/PDIF, 3.5 mm qulaqcıq çıxışı və CI+ slotu ilə təchiz olunub. Simsiz bağlantılar arasında Bluetooth 5.2 və Wi-Fi 6 mövcuddur.

Qiymət:

98 düymlük Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 modeli Çin bazarında təxminən 1066 ABŞ dollarına satışa çıxarılıb.

Предыдущая статья
ChatGPT səs rejimi üçün böyük yeniləmə alacaq
Следующая статья
Nike-in yeni robotlaşdırılmış ayaqqabıları sahibini daha sürətli və güclü edir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,864ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»