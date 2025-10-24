Xiaomi 98 düymlük TV S Pro Mini LED modelini təqdim etdi

Xiaomi yeni nəsil TV S Pro Mini LED Series 2026 modelini təqdim edib. Bu televizor təsvir keyfiyyətini artıran qabaqcıl texnologiyalar, yüksək tezlikli oyun rejimi və güclü səs sistemi ilə təchiz olunub.
Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 modeli 4K (3840×2160 piksel) təsvir ölçüsünə malikdir. Əsas yeniləmə tezliyi 144 Hz, oyun rejimində isə bu göstərici 330 Hz-ə qədər yüksəlir. Ekran DCI-P3 rəng palitrasının 94%-ni əhatə edir. Bundan əlavə, cihaz HDR10+, HLG və Dolby Vision texnologiyalarını dəstəkləyir. Mini LED arxa işıqlandırması 3864 lokal qaraltma zonasına malikdir, maksimal parlaqlıq isə 5700 nit səviyyəsinə çatır.
Vizual texnologiyalar:
-
Visual Engine Pro texnologiyası görüntünün kəskinliyini və parlaqlığını artırır.
-
Low Reflection səth örtüyü əksləri azaldır və parlaq işıqda da aydın görüntü təmin edir.
-
Qlobal arxa işıq qaraltma sistemi qaranlıq səhnələrin keyfiyyətini yüksəldir.
-
Motion Crypto alqoritmləri isə idman və dinamik səhnələrin axıcılığını təmin edir.
Texniki göstəricilər:
Televizor Cortex-A73 nüvəli prosessor və Mali-G52 qrafik çipi ilə işləyir. Cihazda 4 GB RAM və 64 GB daxili yaddaş mövcuddur. Səs sistemi iki 15 Vt-lıq tam diapazonlu, bir 25 Vt-lıq orta tezlikli və iki 8 Vt-lıq bas dinamiklərdən ibarətdir. Səs texnologiyaları arasında Harman AudioEFX və Dolby Atmos dəstəyi var.
Bağlantılar və interfeyslər:
Model üç HDMI 2.1, iki USB portu (2.0 və 3.0), Ethernet, S/PDIF, 3.5 mm qulaqcıq çıxışı və CI+ slotu ilə təchiz olunub. Simsiz bağlantılar arasında Bluetooth 5.2 və Wi-Fi 6 mövcuddur.
Qiymət:
98 düymlük Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 modeli Çin bazarında təxminən 1066 ABŞ dollarına satışa çıxarılıb.