7 октября, 2025
Xiaomi 17 Pro Max və iPhone 17 Pro Max sürət baxımından müqayisə edildi

YouTube kanalının TechDroider müəllifi iki yeni flaqmanı — Xiaomi 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max modellərini sürət testlərində qarşılaşdırıb. Xiaomi modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi və HyperOS 3 sistemi ilə təchiz olunub, Apple isə A19 Pro prosessoru və iOS 26 ilə çıxış edir.

Testlərin nəticələrinə görə, yüklənmə sürəti və tətbiqlərin açılması baxımından qalib Xiaomi olub. O, daha tez açılır, kameranı sürətlə işə salırinterfeys daha çevik reaksiya verir.

Lakin çətin və resurs tələb edən tapşırıqlarda vəziyyət dəyişir. Genshin Impact, Wuthering Waves PUBG kimi oyunlarda, həmçinin video renderləmə zamanı iPhone lider olur. Yeni A19 Pro prosessoru sabit performansyüksək enerji səmərəliliyi nümayiş etdirir, xüsusilə uzunmüddətli yüklənmələr zamanı.

Nəticə etibarilə, Xiaomi 17 Pro Max gündəlik istifadə üçün daha sürətli və çevik hesab edilir, iPhone 17 Pro Max isə oyunçular və kontent yaradanlar üçün daha uyğun seçim sayılır.

