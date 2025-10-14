spot_img
15 oktября, 2025
Vivo TWS 5: səsboğucu, Hi-Fi dəstəyi və 12 saatlıq şarj davamlılığı olan yeni qulaqlıqlar təqdim olundu

Vivo şirkəti məhsul çeşidini iki versiyada təqdim edilən TWS 5 simsiz qulaqlıqları ilə genişləndirdi — standartHi-Fi modelləri. Hər iki versiya aktiv səsboğma (ANC) texnologiyası, uzunmüddətli batareya ömrü və toz-suya qarşı qorunma ilə fərqlənir.

Səs keyfiyyəti və texnologiyalar:

Hər iki model 11 mm-lik dinamiklərlə təchiz olunub, tezlik diapazonu 16–48 000 Hz arasındadır. Qulaqlıqlar LDAC, AAC, SBC və LC3 kodeklərini dəstəkləyir. Hi-Fi versiyası isə əlavə olaraq LHDC kodekini də dəstəkləyir.

Qulaqlıqlar Hi-Res Audio sertifikatına malikdir və ANC sistemi ilə təchiz olunub — maksimum 60 dB, orta hesabla 28 dB səsboğma effektivliyinə malikdir. Telefon danışıqları zamanı elektron süni intellekt əsaslı səsboğma sistemi aktiv olur.
Səsin daha təbii və dərin səslənməsi üçün deepX 4.0 texnologiyası istifadə olunur.

Bağlantı və batareya:

Bluetooth 5.4 vasitəsilə qoşulduqda səs siqnalının gecikməsi cəmi 42 ms təşkil edir. Korpus IP54 standartı üzrə qorunur. Qulaqlıqların şarj davamlılığı 12 saata qədərdir, qutusu ilə birlikdə 48 saata qədər istifadə imkanı verir.

Əlavə funksiyalar:

  • Eyni anda bir neçə cihazla qoşulma imkanı

  • Daxili nitq tərcümə funksiyası (ingilis, koreya, çin, fransız və digər dillər üçün)


Yeni vivo TWS 5TWS 5 Hi-Fi modelləri Çində artıq satışdadır.
Qiymətlər isə belə görünür:

  • TWS 5 — 56 dollar

  • TWS 5 Hi-Fi — 70 dollar

Digər ölkələrdə satış tarixi hələ açıqlanmayıb.

