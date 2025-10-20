В Баку прошел Dell Tech Day, посвященный теме развития инноваций на фоне растущих киберугроз

16 октября в Radisson Hotel Baku прошло мероприятие под названием «Accelerate Innovation & Cyber Resilience», организаторами которого выступили компании Dell Technologies, MUK и Proxima Technology Solutions. Участниками конференции стали заказчики Proxima Technology Solutions, представляющие государственные организации и частные компании. Мероприятие прошло в интерактивном формате, что позволило гостям получить ответы на интересующие вопросы непосредственно во время сессий.

С приветственным словом к гостям обратился представитель Dell Technologies в Азербайджане Джаваншир Исмаилов, который отметил, что компания активно участвует в проектах, связанных интеграцией искусственного интеллекта в корпоративные процессы предприятий в нашей стране, помогая заказчикам выстроить стратегию внедрения ИИ, подобрать приоритетные сценарии и построить устойчивую масштабируемую архитектуру, особенно на фоне растущего ландшафта киберугроз. В то же время коммерческий директор Proxima Technology Solutions Эмин Гасанов подчеркнул, что Dell Technologies со дня основания компании остается приоритетным партнером, на базе решений которого уже был реализован ряд значимых проектов.

Официальную часть мероприятия продолжила презентация старшего системного инженера Dell Technologies Дмитрия Якавука, которая затронула актуальную тему защиты данных в решениях всемирно известного производителя. Выступавший рассказал о комплексном портфеле решений Dell PowerProtect для защиты данных и обеспечения киберустойчивости, включающего аппаратные устройства, программное обеспечение и услуги для управления данными в локальных и облачных средах. Данные решения сегодня особенно востребованы, учитывая участившиеся случаи кибератак на архивы данных. В качестве примера был рассмотрен кейс компании Jaguar Land Rover, которая подверглась кибератаке 1 сентября текущего года и несколько недель не могла восстановить свои IT-системы, полностью остановив логистику, корпоративную коммуникацию и внутренние бизнес-процессы.

Следующая презентация, которую провел специалист по продаже инфраструктурных решений Dell Technologies Павел Зорин, была посвящена знакомству с портфолио флэш-систем хранения данных Dell PowerStore. Выступление охватило вопросы мониторинга процессов работы с данными в системах Dell PowerStore с использованием искусственного интеллекта. Докладчик также познакомил гостей с нюансами контейнеризации данных. Было отмечено, что Dell PowerStore обладает гибкой контейнерной архитектурой, обеспечивающей высокую скорость работы и мобильность приложений, быстрое развертывание, позволяющее без остановок модернизировать корпоративные процессы заказчиков и выполнять граничные и облачные вычисления. Также было представлено новое портфолио решений Dell PowerStore, в которое входят модели 500T, 1200T, 3200T/Q, 5200T и 9200T. Выступавший охватил и тему, посвященную последним новшествам в операционной системе PowerStoreOS.

В заключение официальной части мероприятия Дмитрий Якавук выступил с презентацией, посвященной подходу Dell Technologies к интеграции искусственного интеллекта в корпоративные процессы. Представленная на выставке и конференции Dell Technologies World 2024 платформа Dell AI Factory позволяет компаниям заказчиков эффективно применять искусственный интеллект для оптимизации собственных бизнес-задач: от разработки программного обеспечения и анализа данных до создания цифровых двойников и генерации контента. В структуру платформы входит широкий спектр инфраструктурных решений Dell Technologies, от клиентских ноутбуков и настольных компьютеров до новых серверов PowerEdge, коммутаторов, хранилищ и других аппаратных компонентов, программных инструментов и сервисов производителя и его партнеров. Особый акцент выступавший сделал на том, как Dell Technologies помогает организациям строить стратегию внедрения искусственного интеллекта, подбирать приоритетные сценарии и создавать масштабируемую архитектуру с учетом устойчивости и кибербезопасности.

Dell Tech Day завершился ужином в ресторане отеля, который прошел в дружественной атмосфере. Это позволило участникам мероприятия продолжить общение с организаторами в неформальной обстановке, завязать новые связи и обсудить будущие проекты.