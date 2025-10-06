Samsung Galaxy S22 seriyası üçün son böyük yeniləmə yayımlandı

Samsung özünün Android 16 əsaslı One UI 8 interfeysini mərhələli şəkildə yaymağa davam edir. Son nəsil flaqman modellərindən və qatlanan telefonlardan sonra yeniləmə artıq 2022-ci ildə təqdim olunan Galaxy S22 seriyasına da çatıb. Amma bu cihazların sahibləri üçün bu, son əsas yeniləmə olacaq.
Galaxy S22, S22+ və S22 Ultra modelləri üçün sabit One UI 8 versiyası artıq istifadəyə verilib. Yeniləmənin həcmi təxminən 3,2 GB təşkil edir və onu ilk olaraq Türkiyədə yükləmək mümkündür. Qlobal yayım isə yaxın həftələrdə gözlənilir.
Vacib məqam ondan ibarətdir ki, bu, Galaxy S22 seriyası üçün dördüncü və eyni zamanda son böyük Android yeniləməsidir. Smartfonlar ilkin olaraq Android 12 və One UI 4 ilə satışa çıxmışdı, indi isə Android 16 və One UI 8 ilə öz “həyat dövrəsini” tamamlayır. Samsung-un gələcəkdə One UI 8.5 versiyasını təqdim etməsi mümkündür, lakin Galaxy S22-nin onu alması çox az ehtimalla baş verəcək — yeniləmə, böyük ehtimalla, yalnız yeni modellərə təqdim ediləcək.
Bununla yanaşı, yeni flaqmanlarda təqdim olunan Galaxy AI süni intellekt funksiyalarının bəziləri Galaxy S22-də tam şəkildə mövcud olmayacaq. Buna baxmayaraq, yeniləmə təkmilləşdirilmiş interfeys, yüksəldilmiş optimizasiya, həmçinin bir sıra vizual və sistem yenilikləri gətirəcək.