Realme AI Edit Genie adlı yeni səsli İİ foto redaktoru təqdim etdi

Realme şirkəti sənayedə bir ilkə imza ataraq səsli idarəetməyə malik süni intellektli foto redaktor — AI Edit Genie funksiyasını təqdim edib. Yeni alət Realme 15 Pro, Realme 15 5G və Realme 15T kimi “parti üslubunda” təqdim olunan smartfonlarla birlikdə debüt edir.
AI Edit Genie sayəsində artıq şəkilləri redaktə etmək üçün ekrana toxunmağa və menyularda seçim axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə “Dərimi hamarlaşdır” və ya “Arxadakı adamı sil” kimi səsli əmrlər demək kifayətdir — nəticə dərhal ekranda görünür. Şirkət bu funksiyanı realme 15 seriyasının üçqat kamera sisteminə məntiqli əlavə adlandırır.
Yeni smartfonlarda 50 MP-lik kamera modulları və kadrı avtomatik analiz edən AI alqoritmləri yer alıb. AI Edit Genie isə bu imkanları genişləndirərək sadə, intuitiv və səsli redaktə təcrübəsi təqdim edir.
Realme bildirir ki, bu alət mobil foto redaktəsində tamamilə yeni yanaşma yaradır. Funksiya Realme 15 seriyasının bütün modellərində prosessorların gücü sayəsində sürətli və axıcı şəkildə işləyir.
Yeni smartfonlar 21 oktyabrda satışa çıxarılacaq.