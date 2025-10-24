Qualcomm представил процессор Snapdragon 6s Gen 4 для среднебюджетных смартфонов

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 6s Gen 4, предназначенный для смартфонов среднего и бюджетного сегментов. Snapdragon 6s Gen 4 создан по 4-нм техпроцессу Samsung — впервые в моделях 6-й серии. Это позволило заметно повысить энергоэффективность и производительность по сравнению с предыдущими поколениями. В составе процессора лежат 4 высокопроизводительных ядра Kryo (до 2,4 GHz) и 4 энергоэффективных ядра (до 1,8 GHz). Благодаря новой архитектуре производительность CPU выросла на 36%, а GPU — на 59%. Поддерживаются до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 3200 MHz и накопители стандарта UFS 3.1.

Snapdragon 6s Gen 4 поддерживает дисплеи с разрешением FHD+ и частотой до 144 Hz, а также технологии Variable Rate Shading и Game Quick Touch, снижающие задержку и повышающие отзывчивость в играх.

Новый процессор поддерживает камеры до 200 Мп и запись видео в 2K@30fps со скоростью 30 кадров в секунду. Технология многокадрового шумоподавления (MFNR) помогает получать четкие снимки даже при слабом освещении. Встроенный модем 5G Release 16 отвечает за стабильную связь, есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Первые смартфоны на новой платформе Snapdragon 6s Gen 4 ожидаются в ближайшие месяцы.