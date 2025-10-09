Pasiyent Neuralink implantı ilə robot qolunu yalnız düşüncə ilə idarə edir

Neuralink beyin implantı ilə yaşayan pasiyentlərdən biri texnologiyanın növbəti nailiyyətini nümayiş etdirib: beyninə yerləşdirilmiş çip sayəsində o, artıq robotlaşdırılmış qolu düşüncələri vasitəsilə idarə edə bilir.
İlon Maskın şirkətinin səkkizinci pasiyenti olan Nik Rey sosial şəbəkə X-də paylaşdığı videoda ARA adlı robot manipulyatoru ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu göstərib. Məsələn, Nik yalnız beyin siqnalları vasitəsilə soyuducunu aça bilib, oradan yemək konteynerini çıxararaq sobada qızdırıb, və tamamilə müstəqil şəkildə yeməyini yeyib, üstəlik qədəhlə su içib.
Nik bildirib ki, sistemin gecikməsi o qədər azdır ki, sanki robot qolu onun bədəninin bir hissəsinə çevrilib. Hazırda o, implantın imkanlarını daha dəqiq və incə hərəkətləri yerinə yetirmək üçün məşq etməklə genişləndirir.