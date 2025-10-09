spot_img
9 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииМедицинаPasiyent Neuralink implantı ilə robot qolunu yalnız düşüncə ilə idarə edir

Pasiyent Neuralink implantı ilə robot qolunu yalnız düşüncə ilə idarə edir

Neuralink beyin implantı ilə yaşayan pasiyentlərdən biri texnologiyanın növbəti nailiyyətini nümayiş etdirib: beyninə yerləşdirilmiş çip sayəsində o, artıq robotlaşdırılmış qolu düşüncələri vasitəsilə idarə edə bilir.

İlon Maskın şirkətinin səkkizinci pasiyenti olan Nik Rey sosial şəbəkə X-də paylaşdığı videoda ARA adlı robot manipulyatoru ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu göstərib. Məsələn, Nik yalnız beyin siqnalları vasitəsilə soyuducunu aça bilib, oradan yemək konteynerini çıxararaq sobada qızdırıb, və tamamilə müstəqil şəkildə yeməyini yeyib, üstəlik qədəhlə su içib.

Nik bildirib ki, sistemin gecikməsi o qədər azdır ki, sanki robot qolu onun bədəninin bir hissəsinə çevrilib. Hazırda o, implantın imkanlarını daha dəqiq və incə hərəkətləri yerinə yetirmək üçün məşq etməklə genişləndirir.

Предыдущая статья
Google kodlardakı zəiflikləri avtomatik aşkar edib aradan qaldıran CodeMender süni intellektini təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»