Mercedes elektromobillər üçün mobil enerji doldurma stansiyasını təqdim etdi

Mercedes-Benz elektromobillər üçün ənənəvi yanacaqdoldurma sürətinə yaxın enerji bərpası təmin edən mobil doldurma kompleksi təqdim edib. Yeni sistem V-Class minibüsünün bazasında hazırlanıb və beş fərqli portla təchiz olunub — o cümlədən CCS və MCS (meqavattlıq doldurma sistemi) standartlarını dəstəkləyir.
CCS vasitəsilə stansiya 900 kVt-a qədər güc verə bilir — bu, təxminən 10 dəqiqədə 100 kVt·saat enerji bərpası deməkdir. Əvvəlcə yük maşınları üçün nəzərdə tutulmuş sistem artıq meqavatt səviyyəsində doldurma gücünə çatır.
Yeni ELF adlı kompleks yalnız doldurma deyil, həm də elektrik enerjisini əks istiqamətdə ötürə bilir:
-
V2H (Vehicle-to-Home) – evə enerji təchizatı üçün,
-
V2G (Vehicle-to-Grid) – elektrik şəbəkəsinə enerji ötürmək üçün,
-
V2L (Vehicle-to-Load) – digər cihaz və avadanlıqları qidalandırmaq üçün.
70–100 kVt·saat tutumlu batareya, məsələn, orta ölçülü bir evi 2–4 gün ərzində enerji ilə təmin edə bilər.
İlk iki Mercedes modeli – CLA və GLC – iki istiqamətli doldurma funksiyasını dəstəkləyəcək. Avropa bazarı üçün bu xidmətlər 2026-cı ildə istifadəyə veriləcək.
Bundan əlavə, ELF platforması kabelsiz (induksion) və avtomatik naqilli doldurma texnologiyalarının sınağı üçün də istifadə olunur.