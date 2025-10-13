spot_img
13 октября, 2025
Apple представит на этой неделе новые продукты

По данным журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, компания Apple на этой неделе представит новые гаджеты. Вместо презентаций Apple ограничится серией пресс-релизов и короткими видеороликами на YouTube.

Ожидается, что среди новых устройств будут планшет iPad Pro, слегка обновленная гарнитура дополненной реальности Vision Pro и базовый вариант 14-дюймового ноутбука MacBook Pro. В новых устройств будет лежать свежий процессор M5.

Новый iPad Pro будет иметь минимальный объем памяти 12 Gb. Быстродействие в многопоточных тестах CPU вырастет на 12%, а производительность GPU будет увеличена на 36%. С крышки планшета исчезнет гравировка «iPad Pro».

Обновленная гарнитура дополненной реальности Vision Pro получит вспомогательный чип R2. В комплекте с гарнитурой будет поставляться более комфортное крепление для головы. Также останется поддержка Wi-Fi 6.

Базовый MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем, кроме процессора M5, существенных изменений не получит. Версии ноутбуков с более производительными вариантами чипа появятся в начале следующего года.

