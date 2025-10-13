Apple представит на этой неделе новые продукты

По данным журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, компания Apple на этой неделе представит новые гаджеты. Вместо презентаций Apple ограничится серией пресс-релизов и короткими видеороликами на YouTube.

Ожидается, что среди новых устройств будут планшет iPad Pro, слегка обновленная гарнитура дополненной реальности Vision Pro и базовый вариант 14-дюймового ноутбука MacBook Pro. В новых устройств будет лежать свежий процессор M5.

Новый iPad Pro будет иметь минимальный объем памяти 12 Gb. Быстродействие в многопоточных тестах CPU вырастет на 12%, а производительность GPU будет увеличена на 36%. С крышки планшета исчезнет гравировка «iPad Pro».

Обновленная гарнитура дополненной реальности Vision Pro получит вспомогательный чип R2. В комплекте с гарнитурой будет поставляться более комфортное крепление для головы. Также останется поддержка Wi-Fi 6.

Базовый MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем, кроме процессора M5, существенных изменений не получит. Версии ноутбуков с более производительными вариантами чипа появятся в начале следующего года.