Intel və BOE noutbukların enerji səmərəliliyini artırmağın yeni yolunu tapdı

Intel və Çinli ekran istehsalçısı BOE noutbukların enerji sərfiyyatını azaltmaq məqsədilə birgə yeni texnologiyalar hazırladıqlarını elan ediblər. Əsas məqsəd — displeyin parlaqlığı və yenilənmə tezliyinin adaptiv idarə olunması hesabına cihazların batareya ilə daha uzun işləməsini təmin etməkdir.
Əsas yeniliklərdən biri Multi-Frequency Display (MFD) adlı rejimdir. Bu texnologiya ekrana göstərilən məzmundan asılı olaraq yenilənmə tezliyini dinamik dəyişməyə imkan verir. Məsələn, istifadəçi sənədlərlə işləyərkən və ya statik interfeysə baxarkən tezlik azalır, video və ya oyun zamanı isə daha axıcı görüntü üçün artır. Bu proses əməliyyat sistemi, Intel sürücüsü və ekran kontrolleri arasında sıx əlaqə ilə idarə olunur ki, bu da enerji sərfini azaldaraq görüntü keyfiyyətini qoruyur.
İkinci yenilik — statik görüntülər zamanı tezliyin 1 kadr/saniyəyə (1 fps) qədər endirilməsidir. Bu xüsusilə oxuma, mətnlə işləmə və şəkillərə baxma zamanı faydalıdır. BOE bu funksiyanı həm LCD, həm də OLED panellərdə 1 Hz tezlik rejimi şəklində dəstəkləyəcək ki, bu da enerji baxımından daha səmərəli noutbuklar üçün yeni standart ola bilər.
Texnologiyalar paketinə həmçinin SmartPower HDR sistemi daxildir — o, səhnənin kontrastına və ətraf işıqlandırmaya əsasən ekranın parlaqlığını və enerji paylanmasını avtomatik tənzimləyir.
Intel nümayəndələrinin sözlərinə görə, son illərdə BOE ilə əməkdaşlıq artıq noutbukların avtonom işləmə müddətini nəzərəçarpacaq dərəcədə artırıb. Yeni texnologiyalarla təchiz edilən ilk noutbuk modelləri 2026-cı ildə bazara çıxacaq.