HUAWEI nova Flip S – şirkətin ən sərfəli qatlana bilən smartfonu təqdim olundu

HUAWEI yeni nəsil qatlana bilən smartfonunu — nova Flip S modelini təqdim edib. Bu cihaz əvvəlki nova Flip modelinin davamıdır və daha rəngarəng dizayn, iki ekran və daha münasib qiymətlə fərqlənir.
HUAWEI nova Flip S əsas 6,9 düymlük ekranla təchiz olunub. Bu ekranın 1136×2698 piksel qətnaməsi və 120 Hz yeniləmə tezliyi var. Xarici 2,14 düymlük əlavə ekran isə 480×480 piksel qətnaməsinə malikdir. O, fon şəkillərinin dəyişdirilməsini və hava proqnozu kimi tətbiqlərin sabitlənməsini dəstəkləyir. Bundan əlavə, Live Window funksiyası real vaxt rejimində uçuş reysləri və çatdırılma məlumatlarını göstərməyə imkan verir.
Cihazda 4400 mA·s tutumlu batareya və 66 Vt gücündə sürətli şarj texnologiyası mövcuddur. Smartfonun barmaq izi skaneri yan hissədə yerləşir, həmçinin suya qarşı qoruma təmin edilib.
Əsas kamera sistemi 50 MP-lik sensor və 8 MP-lik ultra-geniş bucaqlı obyektivdən ibarətdir. 32 MP-lik ön kamera isə 4K video çəkilişini və AIS sabitləşdirmə funksiyasını dəstəkləyir. Qurğu HarmonyOS 5.1 əməliyyat sistemi ilə işləyir.
HUAWEI nova Flip S iki yaddaş variantında satışa çıxarılacaq:
-
256 GB – təxminən 490 dollar,
-
512 GB – təxminən 530 dollar.
Rəng seçimlərinə iki tonlu qara, mavi, yaşıl, ağ və çəhrayı daxildir.