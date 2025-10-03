spot_img
3 октября, 2025
Google smartfonlarda toxunmasız “Gemini” aktivləşdirmə texnologiyasına patent alıb

Media məlumatlarına görə, Google öz süni intellekt köməkçisi Gemini-yə giriş üçün tamamilə yeni bir üsul üzərində işləyir. Şirkətin patent sənədində təsvir olunan texnologiya, istifadəçiyə nə ekrana, nə də düymələrə toxunmadan və səsli komandadan istifadə etmədən köməkçini sürətli şəkildə işə salmağa imkan verəcək.

Yeni üsulun əsas ideyası – smartfonun istifadəçinin onu üzünə yaxınlaşdırdığı anı tanımağı öyrənməsidir. Bunun üçün cihazın sensor ekranındakı kapasitif təbəqədən istifadə olunacaq. Bu təbəqə adətən toxunuşları qeyd edir, lakin nəzəri cəhətdən ekran səthinə yaxın hərəkətləri də aşkar edə bilər.

İstifadəçi telefonu üzünə yaxınlaşdırdıqda, sensor elektrik sahəsinin dəyişmə modelini hiss edir. Bu xüsusi “nümunə” Gemini-ni işə salmaq üçün siqnal kimi istifadə oluna bilər. Yəni bu funksiyanı aktiv etdikdə, köməkçi sadəcə telefonu üzə yaxınlaşdırmaqla dərhal işə düşəcək.

Texnologiya artıq sensor ekranlarda mövcud olan aşağı enerjili kapasitif sensorlardan istifadə etdiyinə görə, onun batareya ömrünə ciddi təsir göstərməsi gözlənilmir. Hazırda bu yeniliyin real cihazlarda nə vaxt tətbiq olunacağı məlum deyil.

