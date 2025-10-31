Google Chrome-un yeni versiyası daha rahat və təhlükəsiz oldu

Google Chrome 142 versiyası artıq Windows, Linux və macOS sistemləri üçün istifadəyə verilib. Yeni buraxılışda tərtibatçılar əvvəl aşkarlanmış səhvləri aradan qaldırıb, bir sıra təhlükəsizlik boşluqlarını bağlayıblar və «veb-sörfinq» zamanı istifadəçi təhlükəsizliyini artırmaq üçün bir neçə vacib yenilik əlavə ediblər.
Chrome 142-nin əsas yenilikləri bunlardır:
Lokal sistemə icazəsiz müraciətlərə qarşı qoruma — indi ictimai saytlarla işləyərkən brauzer kompüterin daxili fayl sisteminə çıxış cəhdlərini bloklayır.
Sadələşdirilmiş Google hesab inteqrasiyası — parollar, nişanlar (bookmarklar) və digər məlumatların sinxronizasiyası üçün vahid interfeys tətbiq edilib.
Yeni proses izolyasiya modeli – Origin Isolation — hər bir veb-mənbə (sayt) ayrıca prosesdə işləyir. Bu, təhlükəsizliyi artırır, lakin yalnız 4 GB-dan çox RAM olan sistemlərdə aktivləşir.
Şübhəli əlavələrin avtomatik söndürülməsi — Chrome Web Store qaydalarını pozan, istifadəçinin xəbəri olmadan quraşdırılan və ya manipulyativ metadata istifadə edən brauzer əlavələri (Windows və macOS-da) avtomatik deaktiv edilir.
Android versiyasında süni intellektlə aşkar edilən fırıldaqçı səhifələr barədə xəbərdarlıqlar — LLM modelləri saytlardakı məzmunu analiz edərək saxtakarlıq əlamətlərini müəyyənləşdirir.
Post-kvant şifrələmə alqoritmlərinin deaktiv edilməsi — WebRTC bağlantılarında istifadə olunan DTLS (Datagram Transport Layer Security) protokolunda bu alqoritmlər müvəqqəti dayandırılıb.
Bundan əlavə, Google nümayəndələri bildiriblər ki, bu versiyada 20 təhlükəsizlik boşluğu aradan qaldırılıb, onlardan 7-si yüksək riskli kateqoriyaya daxildir.
Chrome 142 versiyasının bütün dəyişiklikləri ilə (ingiliscə) Google-un rəsmi saytında tanış olmaq mümkündür.