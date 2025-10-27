Dreame güclü səs sisteminə malik V3000 Aura mini-LED televizor seriyasını təqdim etdi

Dreame şirkəti öz məhsul çeşidini yeni V3000 Aura 4K Mini LED smart-televizor seriyası ilə genişləndirib. Seriyaya 55-dən 100 düymədək ekran ölçüsünə malik beş QLED model daxildir və hər biri ağıllı funksiyaları ilə seçilir.
Bütün modellər 3840×2160 piksel (4K) təsvir ölçüsünə, 5,3 ms cavab müddətinə, 98% P3 rəng əhatəsinə və əksəleyici (anti-glare) örtüyə malikdir. 100 düymlük versiya 2800 nit pik parlaqlığa çatır, digər modellərdə bu göstərici 2200 nit səviyyəsindədir.
Zonaların sayı modeldən asılı olaraq dəyişir: 55 düymlük televizorda 520, 100 düymlük modeldə isə 1248 lokal qaralma zonası mövcuddur. Yeniləmə tezliyi 55 düymlük modeldə 144 Hz, qalan bütün modellərdə isə 150 Hz təşkil edir.
Televizorlar 4 nüvəli Cortex-A73 prosessoru, 4 GB RAM və 128 GB-a qədər daxili yaddaş ilə təchiz olunub. Oyunçular üçün vacib olan VRR və ALLM texnologiyaları da dəstəklənir.
Bağlantılar arasında Ethernet, dörd HDMI portu (onlardan biri HDMI 2.1 eARC dəstəyi ilə), USB 3.0/2.0, SPDIF, eləcə də Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.4 modulları yer alır. Dolby Atmos dəstəyi olan audio sistem iki dinamik və sabvuferlə birlikdə 49–91 Vt gücündə səs təqdim edir.
Bütün Dreame V3000 Aura 4K Mini LED modelləri TÜV Rheinland sertifikatına malikdir — bu, onların aşağı mavi işıq səviyyəsini təsdiqləyir.
Yeni televizorlar artıq Çində satışdadır, qiymətlər isə belədir:
-
55 düym — 560 ABŞ dolları
-
65 düym — 770 ABŞ dolları
-
75 düym — 1040 ABŞ dolları
-
85 düym — 1400 ABŞ dolları
-
100 düym — 2030 ABŞ dolları