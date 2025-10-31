DJI представил Neo 2 – компактный дрон для селфи-съемки с управлением жестами и обходом препятствий

Компания DJI представила в Китае второе поколение компактного селфи-дрона Neo, ориентированного на любительское использование. Мировая премьера новой модели Neo 2 запланирована на 13 ноября 2025 года.

DJI Neo 2 предлагает ряд полезных функций, которых не было у оригинальной модели, например, управление жестами и возможность активного уклонения от препятствий. Как заявляет производитель, новая модель дрона намного устойчивее в воздухе и может справиться даже с далекими от идеальных условиями. Несмотря на свои компактные размеры и вес всего 151 грамм, Neo 2 может развивать скорость следования до 12 м/с (около 43 км/ч), что значительно превышает максимальную скорость оригинального Neo. Улучшилась и стабильность – теперь дрон может парить при ветре до 10,7 м/с.

Главная особенность Neo 2 в новой системе обхода препятствий, которая использует передний сенсор LiDAR и направленные вниз ИК-датчики для обнаружения и уклонения от опасностей, когда дрон следует за пользователем в прямом и боковом режимах. Дрон по-прежнему оснащен встроенными щитками, которые полностью защищают четыре пропеллера.

В камере дрона используются сенсор размером 1/2 дюйма и оптика с диафрагмой f/2.2. Он умеет записывать 4К-видео на скорости до 60 или 100 к/сек (при ручном управлении) с максимальным битрейтом 80 Мбит/с, а двухосевой подвес улучшает стабилизацию изображения во время полета и качки. Объем встроенной памяти вырос с прежних 22 до 49 Gb. Более емкий аккумулятор на 1606 мАч увеличивает время полета Neo 2 до 19 минут.

Помимо классического управления с помощью пульта управления DJI RC-N3, контроллеров движения и очков Goggles N3 в Neo 2 появилась функция управления жестами. Движениями рук можно изменять ориентацию дрона и расстояние до него, а также можно посадить его на ладонь. DJI добавил дрону небольшой экран, отображающий текущий режим. В оригинальной модели Neo это отображалось с помощью серии иллюстраций и светодиодных индикаторов в верхней части дрона.

Обновленная версия селфи-дрона пока что представлена только на китайском рынке, о ее глобальном релизе информации нет. Цена в Китае составляет около $211, что примерно на $28 дороже оригинальной модели. DJI также предлагает Neo 2 в комплекте с дополнительными аккумуляторами и мультизарядным устройством примерно за $282, а также в наборе с контроллерами управления движением и очками Goggles N3 примерно за $521.