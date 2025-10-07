spot_img
7 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиBYD, 2025-ci ilin ilk 9 ayında dünya üzrə elektromobil satışlarında lider oldu

BYD, 2025-ci ilin ilk 9 ayında dünya üzrə elektromobil satışlarında lider oldu

Generated by pixel @ 2025-08-13T11:57:27.879296

Çin avtomobil istehsalçısı BYD 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 1,61 milyon elektrikli avtomobil sataraq ABŞ-ın Tesla şirkətini 388 min vahidlə qabaqladı. Eyni dövrdə Tesla 1,22 milyon avtomobil satmışdı. Bu məlumatları hər iki şirkətin rəsmi nümayəndələri açıqlayıb.

BYD-nin satışları 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37% artıb, Tesla-nın satışları isə 6% azalıb. BYD-nin Tesla üzərində elektrik avtomobillərinin kvartal satış üstünlüyü artıq dördüncü kvartal ardıcıl olaraq qeydə alınır.

2025-ci ilin üçüncü kvartalında BYD 582,5 min elektromobil müştərilərə çatdırıb. Tesla isə iyul-sentyabr dövründə 497,1 min avtomobil sataraq öz kvartal rekordunu yeniləyib. Tesla-nın üçüncü kvartalda satış artımı ABŞ-da federal elektromobil subsidiyaları proqramının 30 sentyabrda başa çatması ilə üst-üstə düşür.

Çin bazarında Tesla uzadılmış 6 yerlik Model Y L krossoverinin satışına başlayıb. Şirkət elanından ilk həftələrdə 120 min qabaqcadan sifariş qəbul edib. Eyni zamanda, Tesla-nın Avropa və Avstraliya bazarlarında satışları yerli və Çin istehsalçılarının artan payı səbəbindən davamlı şəkildə azalır.

Analitiklər proqnozlaşdırır ki, 2025-ci ilin sonunda BYD 2,17 milyon tam elektrikli avtomobil istehsal edəcək, Tesla-nın illik satış göstəricisi isə 1,61 milyon vahid təşkil edəcək.

Предыдущая статья
Унифицированное облачное хранилище myQNAPcloud One для резервного копирования NAS
Следующая статья
Samsung Galaxy Watch-da ürək çatışmazlığını erkən aşkar edən texnologiya təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,871ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»