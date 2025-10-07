BYD, 2025-ci ilin ilk 9 ayında dünya üzrə elektromobil satışlarında lider oldu

Çin avtomobil istehsalçısı BYD 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 1,61 milyon elektrikli avtomobil sataraq ABŞ-ın Tesla şirkətini 388 min vahidlə qabaqladı. Eyni dövrdə Tesla 1,22 milyon avtomobil satmışdı. Bu məlumatları hər iki şirkətin rəsmi nümayəndələri açıqlayıb.
BYD-nin satışları 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37% artıb, Tesla-nın satışları isə 6% azalıb. BYD-nin Tesla üzərində elektrik avtomobillərinin kvartal satış üstünlüyü artıq dördüncü kvartal ardıcıl olaraq qeydə alınır.
2025-ci ilin üçüncü kvartalında BYD 582,5 min elektromobil müştərilərə çatdırıb. Tesla isə iyul-sentyabr dövründə 497,1 min avtomobil sataraq öz kvartal rekordunu yeniləyib. Tesla-nın üçüncü kvartalda satış artımı ABŞ-da federal elektromobil subsidiyaları proqramının 30 sentyabrda başa çatması ilə üst-üstə düşür.
Çin bazarında Tesla uzadılmış 6 yerlik Model Y L krossoverinin satışına başlayıb. Şirkət elanından ilk həftələrdə 120 min qabaqcadan sifariş qəbul edib. Eyni zamanda, Tesla-nın Avropa və Avstraliya bazarlarında satışları yerli və Çin istehsalçılarının artan payı səbəbindən davamlı şəkildə azalır.
Analitiklər proqnozlaşdırır ki, 2025-ci ilin sonunda BYD 2,17 milyon tam elektrikli avtomobil istehsal edəcək, Tesla-nın illik satış göstəricisi isə 1,61 milyon vahid təşkil edəcək.