Apple iOS 26.1-də Liquid Glass-ın dərəcəsini tənzimləmək imkanı əlavə edib

iOS 26 versiyasının əsas yeniliyi Liquid Glass adlanan yeni dizayn oldu — interfeys indi real şüşəni xatırladan effektə malikdir. Lakin bir çox istifadəçilər bu dəyişiklikdən narazı qaldı: şəffaflıq mətnlərin oxunaqlığını azaltdığı üçün Apple bir neçə dəfə şəffaflıq səviyyəsini dəyişdirdi. Yeni iOS 26.1 beta versiyasında şirkət öz istifadəçilərinə bu effekti özləri tənzimləməsi üçün imkan yaradıb.
iOS 26.1-in dördüncü beta versiyasında Liquid Glass üçün ayrıca idarəetmə bölməsi peyda olub. Burada sadəcə iki seçim var — şəffaf və mat şüşə rejimləri. Yeni funksiya sistem menyusundakı “Ekran və parlaqlıq” (Display & Brightness) bölməsində yerləşir.
Mat rejim aktivləşdirildikdə, “şüşəvari” interfeys elementləri şəffaflığını və əks etdirici xüsusiyyətlərini itirir. Bunun sayəsində oxunaqlıq, xüsusilə idarəetmə mərkəzi və bloklanmış ekran kimi hissələrdə xeyli yaxşılaşır. Dəyişiklik həm sistem interfeysinə, həm də üçüncü tərəf tətbiqlərinə şamil olunur.
Şəffaflıq dərəcəsini tənzimləmə imkanı yalnız iPhone-da deyil, həmçinin iPad planşetlərində və Mac kompüterlərində də, son iPadOS və macOS beta versiyaları vasitəsilə mövcuddur.
iOS 26.1 beta 4 versiyasında daha bir yenilik də var — indi istifadəçi blok ekranında sürüşdürmə ilə kameranı tez işə salma funksiyasını söndürə bilər. Bu dəyişiklik təsadüfi aktivləşmələrin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.
iOS 26.1-in sabit versiyasının yaxın bir ay ərzində çıxışı gözlənilir.