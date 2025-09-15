spot_img
15 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыXiaomi qlobal bazara Redmi Pad 2 Pro planşetlərini 5G dəstəyi ilə çıxaracaq

Xiaomi qlobal bazara Redmi Pad 2 Pro planşetlərini 5G dəstəyi ilə çıxaracaq

Xiaomi yeni Redmi Pad 2 Pro planşetlərini dünya bazarına təqdim etməyə hazırlaşır. Sinqapur və BƏƏ-də alınan sertifikatlara görə, cihaz iki versiyada buraxılacaq: standart model və 5G dəstəyi olan Redmi Pad 2 Pro 5G (model nömrəsi 2509BRP2DG).

Yeni nəsil Redmi Pad 2 Pro əvvəlkindən xeyli güclü olacaq. Planşet Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 prosessoru ilə təchiz edilir — bu çipset artıq Redmi Note 15 Pro Plus smartfonunda istifadə olunur və yüksək performans ilə seçilir.

Hər iki model üçün əlavə klaviatura qoşmaq imkanı da olacaq. Bu, planşeti sənədlərlə işləyən və kontent yaradan istifadəçilər üçün daha əlçatan edir.

Eyni zamanda, Xiaomi Çində Pad 7 və Pad 7 Pro-nun davamçıları üzərində də işləyir. Onların Pad 8 və Pad 8 Pro adı ilə təqdim ediləcəyi gözlənilir. Pad 8 Pro artıq Geekbench bazasında görünüb, bu da yaxın vaxtlarda təqdimatı təsdiqləyir.

Qlobal təqdimatın dəqiq tarixi açıqlanmayıb, amma beynəlxalq sertifikatların alınması o deməkdir ki, Redmi Pad 2 Pro və Redmi Pad 2 Pro 5G çox tezliklə yalnız Çində deyil, dünya bazarında da satışa çıxacaq.

Предыдущая статья
Asus ROG Strix XG27ACMEG — 260 Hz tezlikli yeni oyun monitoru təqdim olundu
Следующая статья
Azercell публикует данные о динамике развития сетевой инфраструктуры
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,882ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»