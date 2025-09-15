Xiaomi qlobal bazara Redmi Pad 2 Pro planşetlərini 5G dəstəyi ilə çıxaracaq

Xiaomi yeni Redmi Pad 2 Pro planşetlərini dünya bazarına təqdim etməyə hazırlaşır. Sinqapur və BƏƏ-də alınan sertifikatlara görə, cihaz iki versiyada buraxılacaq: standart model və 5G dəstəyi olan Redmi Pad 2 Pro 5G (model nömrəsi 2509BRP2DG).
Yeni nəsil Redmi Pad 2 Pro əvvəlkindən xeyli güclü olacaq. Planşet Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 prosessoru ilə təchiz edilir — bu çipset artıq Redmi Note 15 Pro Plus smartfonunda istifadə olunur və yüksək performans ilə seçilir.
Hər iki model üçün əlavə klaviatura qoşmaq imkanı da olacaq. Bu, planşeti sənədlərlə işləyən və kontent yaradan istifadəçilər üçün daha əlçatan edir.
Eyni zamanda, Xiaomi Çində Pad 7 və Pad 7 Pro-nun davamçıları üzərində də işləyir. Onların Pad 8 və Pad 8 Pro adı ilə təqdim ediləcəyi gözlənilir. Pad 8 Pro artıq Geekbench bazasında görünüb, bu da yaxın vaxtlarda təqdimatı təsdiqləyir.
Qlobal təqdimatın dəqiq tarixi açıqlanmayıb, amma beynəlxalq sertifikatların alınması o deməkdir ki, Redmi Pad 2 Pro və Redmi Pad 2 Pro 5G çox tezliklə yalnız Çində deyil, dünya bazarında da satışa çıxacaq.