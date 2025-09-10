«Techpro InnoWave» становится знаковым событием на IT-рынке региона

Инновационная волна — это динамичный процесс, трансформирующий различные сферы жизни общества на основе новых знаний и технологий. Так трактует понятие «InnoWave» искусственный интеллект. И именно такое понимание вкладывает в этот термин Techpro DC — один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии.

В этом году, с 5 по 7 сентября, компания провела второе мероприятие в рамках своей стратегии, направленной на развитие высокотехнологичного рынка в регионе. «Techpro InnoWave 2025», которое уже традиционно прошло в Shabran Wellbeing Resort, собрало около 300 гостей, в число которых вошли не только локальные компании-партнеры Techpro DC и представители вендоров, чью продукцию Techpro DC представляет на рынке, но и команды, активно развивающие деятельность дистрибьютора в Грузии, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

В течение двух дней гости «Techpro InnoWave» стали участниками разнообразных технических сессий, посвященных продуктам таких компаний, как HPE, Dell Technologies, Lenovo, Adobe, Balckduck, Crowdstrike, Brandefense, Cymulate, Fortinet, Fudo Security, HP, Poly, Kingston, OneScreen, QNAP, Sechard, Securify Identity, SolarWinds, Trellix и Vertiv, которые объединили аппаратные и программные инновации, предоставляя редкую возможность увидеть, как технологии интегрируются для повышения эффективности бизнеса и развития инноваций.

Как и год назад гости «Techpro InnoWave» смогли не только почерпнуть новые знания и пообщаться непосредственно с представителями вендоров в «Techpro DC Vendor Village», но и прекрасно провести время в одном из живописнейших уголков Азербайджана, насладиться шедеврами национальной кухни под живую музыку, принять участие в развлекательной программе и завязать новые знакомства. Традицией стало и проведение спортивных состязаний, в программу которых вошли олимпиады по стрельбе, нардам, настольному теннису и футболу. Призы и победители, как, впрочем, и травмы во время игры в футбол, были самыми настоящими. Все эти впечатления останутся с гостями «Techpro InnoWave» до следующего года!