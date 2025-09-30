Sony 30 illik PlayStation yubileyinə həsr olunmuş kitab təqdim etdi – içində ilk konsolun nadir fotoları olacaq

İnanması çətin olsa da, orijinal PlayStation konsolunun satışa çıxmasından artıq 30 il keçir. Bu yubileyi qeyd etmək üçün Sony brendin pərəstişkarları üçün bir neçə xüsusi məhsul təqdim edib.
Əvvəla, şirkət “PlayStation: The First 30 Years” adlı unikal fotoalbom kitabı buraxacaq. 400 səhifəlik nəşrdə ilk PS One modellərinin və onun aksesuarlarının müxtəlif prototiplərinin şəkilləri, eləcə də bu cihazların hazırlandığı ofislərin nadir fotoları yer alıb. Qeyd olunur ki, erkən versiyaların dizaynı hazırkı modellərdən xeyli fərqli və olduqca maraqlıdır.
Kitabın adi versiyası 125 dollar, 1994 nüsxə ilə məhdudlaşdırılmış xüsusi buraxılışı isə 325 dollar olacaq. Artıq ön sifarişlər açıqdır, kitab mağazalara 2026-cı ilin yazında çatdırılacaq.
Bundan əlavə, Sony şirkəti Reebok ilə əməkdaşlıq edərək xüsusi yubiley idman ayaqqabıları seriyasını da təqdim edib. Cəmi üç model olacaq — hər biri PlayStation-un ilk buraxıldığı region üçün nəzərdə tutulub:
-
Yaponiyada — InstaPump Fury 94
-
ABŞ-da — Pump Omni Zone II
-
Böyük Britaniyada — Workout Plus
Bu tematik krosovkalar oktyabr ayında satışa çıxacaq.
Xatırladaq ki, orijinal Sony PlayStation ilk dəfə 3 dekabr 1994-cü ildə Yaponiyada təqdim edilmişdi, Qərb ölkələrinə isə yalnız 1995-ci ilin sentyabrında çatmışdı.