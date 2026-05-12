Unitree Robotics показал пилотируемого робота-трансформера с кабиной для человека

Китайская компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01, который уже готов к массовому производству. Цена стартует от $650 тыс.

GD01 позиционируется как гражданский транспорт нового типа. Робот может передвигаться на двух и четырех ногах, а также менять положение корпуса из вертикального в горизонтальное. Внутри устройства размещена кабина для человека-оператора. Вместе с пилотом GD01 весит около 500 кг, а его высота превышает рост человека более чем в два раза.

Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, from $650,000 👏

The world’s first production-ready manned mecha. It can transform. It’s a civilian vehicle. It weighs ~500kg with you inside.

Please everyone be sure to use the robot in a Friendly and Safe manner. pic.twitter.com/xa6eNiRDdV — Unitree (@UnitreeRobotics) May 12, 2026

На видео, которым поделился производитель, робота тестирует Ван Синсин, глава Unitree Robotics. В компании попросили будущих владельцев использовать робота в «безопасных и дружелюбных» целях.