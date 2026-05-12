13 мая, 2026
Unitree Robotics показал пилотируемого робота-трансформера с кабиной для человека

Китайская компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01, который уже готов к массовому производству. Цена стартует от $650 тыс.

GD01 позиционируется как гражданский транспорт нового типа. Робот может передвигаться на двух и четырех ногах, а также менять положение корпуса из вертикального в горизонтальное. Внутри устройства размещена кабина для человека-оператора. Вместе с пилотом GD01 весит около 500 кг, а его высота превышает рост человека более чем в два раза.

На видео, которым поделился производитель, робота тестирует Ван Синсин, глава Unitree Robotics. В компании попросили будущих владельцев использовать робота в «безопасных и дружелюбных» целях.

