Samsung təkərləri olan naqilsiz ağıllı TV təqdim etdi

Samsung şirkəti Smart TV Movingstyle adlı yeni ağıllı televizorunu təqdim edib. Bu model evin istənilən yerinə rahatlıqla köçürülə bilər və elektrik rozetkalarının yerləşməsindən asılı deyil. Televizor daxili akkumulyator və rahat portativ dayağa malikdir, həmçinin idarəetməni asanlaşdıran sensorlu ekrana sahibdir.
Yeni televizor 27 düymlük displeylə təchiz olunub. Ekranın icazəsi 2560×1440 piksel, yenilənmə tezliyi isə 120 Hz təşkil edir. Naqilsiz rejimdə avtonom iş vaxtı 3 saata qədərdir. Akkumulyator USB-C portu vasitəsilə doldurulur. Qurğuya 10 Vt gücə malik 2 kanallı akustika da daxildir.
Samsung Smart TV Movingstyle əməliyyat sistemi olaraq Tizen Smart TV-də işləyir və Bixby ilə Google Assistant funksiyalarını dəstəkləyir. İnterfeyslər sırasında HDMI və USB-C portları, həmçinin Wi-Fi 5 və Bluetooth 5.3 modulları var. İstəyə bağlı olaraq videozənglər üçün kamera da qoşula bilər.
Komplektdəki dayağın hündürlüyü və bucağı tənzimlənir, həmçinin ekranı portret rejimində istifadə etmək mümkündür. Lazım gələrsə, displeyi dayaqdan ayıraraq portativ monitor kimi də işlətmək olar.
Yenilik artıq Cənubi Koreya bazarında satışa çıxarılıb, qiyməti isə 1 440 000 von (təxminən 1035 ABŞ dolları) təşkil edir.