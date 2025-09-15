Пришло время обновить ваш NAS от QNAP!

Возможно, ваш NAS от QNAP исправно служил вам годами, храня важные фотографии, видео и резервные копии данных. Однако по мере развития технологий старые модели могут уступать в производительности, безопасности и совместимости. Вы можете обнаружить, что система больше не поддерживает обновления, новые приложения не устанавливаются, а возможности расширения ограничены.

Современный NAS — это больше, чем простое устройство хранения данных. Это ваше персональное облако, мультимедийный центр и интеллектуальная платформа для резервного копирования. Благодаря поддержке сетей 2.5GbE/10GbE, снимков ZFS, защиты от программ-вымогателей и приложений на базе искусственного интеллекта, эти новые устройства гарантируют не только безопасность ваших данных, но и эффективную и бесперебойную передачу по сети.

Компания QNAP опубликовала в своем блоге интересный материал, который поможет вам глубже разобраться в возможностях NAS нового поколения, познакомиться с реальными сценариями их использования, а также сделать оптимальный выбор для создания цифрового центра, готового к будущему и отвечающего вашим меняющимся потребностям.

Почему стоит обновить свой NAS вовремя?

В условиях стремительного развития цифровой эпохи роль NAS вышла далеко за рамки традиционного хранилища данных. Из-за аппаратных ограничений и прекращения выпуска обновлений системы старые модели NAS больше не поддерживают новейшие функции и меры безопасности. Это может открыть злоумышленникам доступ к вашим данным, увеличив риски кибербезопасности, а также привести к нестабильной работе системы.

Обновление NAS от QNAP до нового поколения не только обеспечивает более высокую производительность и более высокую скорость сети, но и открывает доступ к передовым технологиям защиты данных, таким как снимки ZFS, защита от программ-вымогателей и многоуровневое резервное копирование. Что еще более важно, современные NAS поддерживают приложения на базе искусственного интеллекта, перекодирование мультимедиа и виртуализацию, что значительно повышает как вашу производительность, так и качество развлечений. Обновляясь, вы не только защищаете свои данные, но и закладываете прочный фундамент для своего цифрового будущего, превращая NAS в по-настоящему интеллектуальный и надежный цифровой центр.

Как проверить состояние вашего NAS?

Возможно, вы еще не осознали этого, но ваш NAS, вероятно, уже подает сигналы о том, что ему пора «уходить на пенсию». Если вы столкнулись с одной или несколькими из следующих распространенных проблем, то обновление стало практически необходимостью:

Система не обновляется: зависает на QTS 4.x, не удается получить доступ к последним функциям или обновлениям безопасности.

зависает на QTS 4.x, не удается получить доступ к последним функциям или обновлениям безопасности. Заметные замедления: задержка при открытии панели управления или загрузке приложений, общая медленная и неотзывчивая работа системы.

задержка при открытии панели управления или загрузке приложений, общая медленная и неотзывчивая работа системы. Недостаточно места на жестком диске, но замена дисков нежелательна: ограниченные возможности расширения, слишком мало отсеков для дисков или опасения по поводу сбоев при переносе данных.

ограниченные возможности расширения, слишком мало отсеков для дисков или опасения по поводу сбоев при переносе данных. Невозможно установить новые приложения: Центр приложений сообщает о несовместимости, и даже необходимые инструменты для резервного копирования или управления фотографиями не могут быть установлены.

Центр приложений сообщает о несовместимости, и даже необходимые инструменты для резервного копирования или управления фотографиями не могут быть установлены. Отсутствие поддержки снимков и защиты от программ-вымогателей: недостаточная защита данных означает отсутствие возможностей восстановления в случае возникновения проблем.

недостаточная защита данных означает отсутствие возможностей восстановления в случае возникновения проблем. Низкая скорость подключения: поддерживается только 1GbE, не позволяя использовать существующую конфигурацию в режиме 2.5GbE/10GbE.

поддерживается только 1GbE, не позволяя использовать существующую конфигурацию в режиме 2.5GbE/10GbE. Невозможно использовать новые функции: отсутствует поддержка таких функций, как QuTS Hero (ZFS), фотоальбомы на базе ИИ, виртуальные машины, контейнеры, HybridMount и других.

отсутствует поддержка таких функций, как QuTS Hero (ZFS), фотоальбомы на базе ИИ, виртуальные машины, контейнеры, HybridMount и других. Устройство находится в списке устройств с истекшим сроком эксплуатации (EOL): отсутствуют обновления, техническая поддержка, запасные части, а риски продолжают расти.

Что необходимо учесть перед обновлением?

Выбор подходящего NAS — это не просто сравнение цен или выбор модели с лучшими характеристиками. Полное обновление, соответствующее вашим потребностям, достигается благодаря четкому пониманию ваших сценариев использования. Следующие три аспекта помогут вам быстро прояснить ключевые моменты и выбрать наиболее подходящую модель, гарантируя комплексное улучшение производительности, безопасности и гибкости.

Требования к использованию: для чего вы в основном используете NAS?

Первый шаг при выборе NAS — четко определить, как вы планируете его использовать. Если вам нужно только резервное копирование и централизованное хранилище, ту будет достаточно модели начального уровня. Однако, если вы планируете транслировать медиафайлы, выполнять перекодирование 4K-видео, сортировать фотографии по категориям с помощью альбомов на базе ИИ, синхронизировать их между несколькими устройствами или даже запускать виртуальные машины и контейнеры, то вам понадобится NAS с более мощным процессором и большим объемом памяти. Различные сценарии использования требуют разной архитектуры системы и поддержки приложений, поэтому ключом к выбору подходящего NAS является понимание того, что именно вам нужно, а не просто выбор самого дорогого варианта. Производительность: справится ли ваш NAS с вашими повседневными задачами?

Если вы часто синхронизируете большие файлы, смотрите 4К-видео или управляете фотоальбомами с помощью искусственного интеллекта, то устаревшие модели NAS могут демонстрировать низкую производительность или подтормаживания при воспроизведении видео из-за устаревшего процессора или недостаточного объема памяти. Для бесперебойной работы рекомендуется выбирать NAS с процессором Intel Celeron или AMD Ryzen, не менее 8 ГБ оперативной памяти и поддержкой скорости сети 2,5GbE или 10GbE. Если у вашего текущего устройства только двухъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и сетевой порт 1GbE, это, вероятно, станет узким местом, влияющим как на вашу работу, так и на развлечения. Безопасность данных и миграция: убедитесь в безопасности своих данных перед обновлением.

Безопасность данных — один из основных факторов при выборе нового NAS. Если ваше старое устройство не поддерживает создание снимков, защиту от программ-вымогателей и многоуровневое резервное копирование, быстрое восстановление данных после повреждения или атак может быть затруднено. Кроме того, важно обеспечить плавный перенос данных во время обновления. Выбор новой модели с надежными механизмами защиты данных и простыми инструментами миграции, например, NAS с QuTS Hero (ZFS), не только гарантирует целостность данных, но и значительно снижает риски при обновлении, позволяя вам выполнить миграцию без проблем и лишних хлопот.

Что касается миграции данных во время обновления, не беспокойтесь! На официальном сайте QNAP представлены подробные руководства, которые помогут вам безопасно переносить данные между старым и новым устройствами, обеспечивая плавное и беспроблемное обновление: Инструмент для запроса информации о миграции NAS-системы QNAP

Рекомендуемые модели NAS от QNAP, которые обязательно стоит приобрести

После того, как вы определитесь с требованиями к использованию, стандартами производительности и критериями безопасности данных для обновления, следующим шагом станет поиск наиболее подходящей вам модели NAS. QNAP предлагает широкий ассортимент продуктов: от решений для домашних пользователей начального уровня до решений для профессиональных создателей контента и корпоративных решений для резервного копирования. Каждая модель разработана для различных сценариев использования. Приведем самые распространенные сценарии использования, чтобы помочь вам найти идеальный вариант и не запутаться в многообразии моделей. Вместо этого вы сможете быстро определить: к какому типу пользователей вы относитесь и какая модель NAS вам нужна?

Базовое домашнее использование: резервное копирование и обмен файлами

Подходит для: хранения фото/видео, семейного доступа, резервного копирования данных с мобильного телефона.

Основные характеристики: двухъядерный процессор, 2-4 отсека, поддержка моментальных снимков, поддержка myQNAPcloud.

Рекомендуемые модели: TS-233, серия TS-x64 и т.д.

Медиа и развлечения: потоковая передача данных, перекодирование 4K, фотоальбомы с ИИ

Подходит для: домашнего кинотеатра, медиаколлекций, организации фотографий, DLNA, пользователей Plex.

Основные характеристики: четырехъядерный процессор или выше, 8 ГБ ОЗУ, сеть 2.5 GbE, поддержка графического или аппаратного ускорения.

Рекомендуемые модели: TS-464, HS-264, серия TVS-x72

Для творческих работников/SOHO: управление большими объемами файлов и резервное копирование

Подходит для: дизайнеров, фотографов, фрилансеров, небольших команд.

Основные характеристики: высокоскоростная передача данных (10 GbE), многоотсековые накопители, моментальные снимки, контроль версий, SSD-кэш.

Рекомендуемые модели: TS-473A, TVS-h674, TL-D1600S (с расширением) и др.

Бизнес-приложения: защита данных и межсайтовая совместная работа

Подходит для: малых и средних предприятий, совместной работы нескольких отделов, удаленного резервного копирования и централизованного управления.

Основные характеристики: ZFS (QuTS Hero), память ECC, многодисковое хранилище, поддержка виртуализации, удаленное резервное копирование.

Рекомендуемые модели: TS-h886, TVS-h874, TS-1655

IТ-администраторам: высокая доступность и масштабируемость корпоративного уровня

Подходит для: резервирования корпоративных серверов, хранения виртуальных машин, централизованных центров обработки данных.

Основные характеристики: два контроллера (или архитектура высокой доступности), высокоскоростное сетевое взаимодействие, поддержка мультивиртуализации, целостность данных.

Рекомендуемые модели: серия ES, TS-h3088XU-RP, TVS-h1688X и др.

Ознакомиться с полным обзором NAS-систем QNAP, а также отфильтровать и сравнить модели можно по этой ссылке: Быстрое сравнение характеристик продукции

Обязательно воспользуйтесь инструментом выбора NAS от QNAP

Если после ознакомления с приведенной выше информацией вы все еще затрудняетесь с выбором, вам обязательно стоит попробовать наш инструмент выбора NAS! Просто выберите распространенные сценарии и функции (например, мультимедийные приложения, резервное копирование и синхронизация, виртуализация и т.д.) в соответствии с вашими потребностями, и система автоматически отфильтрует подходящие модели QNAP, помогая вам быстро сузить круг вариантов и найти наиболее подходящую. Нажмите здесь, чтобы попробовать: Инструмент выбора NAS от QNAP

Обновление NAS означает обновление вашего цифрового образа жизни

Не надо больше мириться с низкой производительностью и беспокоиться о повреждении данных! Перейдите на новый NAS, соответствующий вашим потребностям, и наслаждайтесь более высокой производительностью, улучшенным резервным копированием, антивирусной защитой и превосходным качеством мультимедиа!

QNAP предлагает полную линейку устройств: от моделей начального уровня до флагманских, удовлетворяющую как домашние, так и корпоративные потребности. Всегда найдется модель, которая подходит именно вам! Кроме того, доступны различные варианты миграции, позволяющие легко перенести данные без необходимости начинать все сначала, чтобы вы могли сразу же пользоваться новым устройством!

Если вы не уверены, какую модель выбрать, свяжитесь с авторизованными дистрибьюторами QNAP в Азербайджане или службой поддержки клиентов компании QNAP!