OpenAI ChatGPT-ni şəxsi köməkçiyə çevirdi

Artıq ChatGPT-dən faydalı məsləhət almaq üçün mürəkkəb sorğular yazmağa ehtiyac qalmayacaq! Pulse adlı yeniləmə ilə birlikdə OpenAI, ChatGPT-yə dialoqa özü başlamağı və istifadəçinin problemlərinə hazır həllərlə yaxınlaşmağı öyrədib.
Bəs süni intellekt sizin nədə köməyə ehtiyacınız olduğunu haradan biləcək? Cavab sadədir: ChatGPT-nin kontaktlarınıza, e-poçtunuza, yazışmalarınıza və təqviminizə giriş icazəsi alması tələb olunacaq ki, o da sizin gündəlik həyatınızı “nəzarətdə saxlaya” bilsin.
Çat-bot məlumatları lokal olaraq, yəni cihazda emal etmir — bütün şəxsi məlumatlar fon rejimində OpenAI serverlərinə yüklənəcək və cavablar səhərlər azacıq gecikmə ilə təqdim olunacaq.
Maraqlı məqam odur ki, OpenAI istifadəçiyə davamlı məsləhət almaq istəmədiyi mövzuları məhdudlaşdırmaq imkanı verir. Lakin hansı tətbiqlərin məlumatlarının toplanmayacağını ayrıca seçmək mümkün olub-olmadığı barədə məlumat açıqlanmayıb.
Hazırda bu yeni rejim yalnız smartfonlarda və yalnız Pro abunəçiləri üçün əlçatandır. Abunə haqqı isə ayda təxminən 200 ABŞ dolları təşkil edir. Gələcəkdə bu funksiya Plus səviyyəli abunəçilər üçün də aktivləşdiriləcək.