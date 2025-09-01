MSI Samsung-un yeni OLED paneli ilə 500 Hz-lik monitor təqdim etdi

MSI şirkəti 27 düymlük MAG 272QP oyun monitorunu satışa çıxardığını elan edib. Bu, brendin Samsung-un üçüncü nəsil QD-OLED matrisası ilə təchiz olunan ilk modelidir. Həmçinin monitor ekranın yanmasını (burn-in) qarşısını almaq üçün bir neçə proqram funksiyası ilə təchiz olunub.
MSI MAG 272QP OLED matrisa və kvant nöqtələri əsasında hazırlanıb. Ekranın qətnaməsi 2560×1440 piksel, yenilənmə tezliyi isə 500 Hz təşkil edir. Monitor DCI-P3 rəng məkanının 100%-ni əhatə edir, parlaqlıq 1000 nit-ə qədər yüksələ bilir, həmçinin DisplayHDR True Black 500, VESA ClearMR 21000 və EOTF Boost texnologiyalarını dəstəkləyir. Sonuncu funksiya görüntü keyfiyyətini pozmadan parlaqlığı maksimal həddən yuxarı qaldıra bilir.
İstehsalçı qeyd edir ki, cavab müddəti cəmi 0,03 ms (GtG) təşkil edir. Bundan başqa, matrisa yanmasının qarşısını almaq üçün alqoritmlər yenilənib və indi ekranı təzələmə intervalını 24 saata qədər təyin etmək mümkündür. Avtomatik rejimdə bu, hər 4 saatdan bir həyata keçirilir.
Bağlantı üçün monitor DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 və Type-C girişləri ilə təchiz olunub. Bundan əlavə, ekranın bölünməsi və «Picture-in-Picture» (ekranda ekran) rejimləri dəstəklənir.
MSI MAG 272QP artıq Çində 749 dollara satışdadır.