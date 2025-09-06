spot_img
7 сентября, 2025
iPhone 17 Pro ilk dəfə 12 GB RAM yaddaş və parlaq narıncı rənglə gələcək

TrendForce analitiklərinə görə, iPhone 17 seriyasının satışları əvvəlki il modellərinə nisbətən təxminən 3,5% artacaq. Hesabatda yeni xətt üçün nəzərdə tutulmuş əsas texniki yeniliklər açıqlanıb.

Ən sadə iPhone 17 6,2 düymlük AMOLED ekran (LTPO, 120 Hz) və TSMC-nin 3 nm texnologiyası ilə hazırlanmış A19 çipi ilə təchiz olunacaq. Operativ yaddaş burada 8 GB olacaq, daxili yaddaş isə 128, 256 və 512 GB variantlarında təqdim olunacaq.

iPhone 17 Air (ad hələ də ilkindir) 6,6 düymlük ekrana sahib olacaq, AMOLED LTPO və eyni A19 çipini saxlayacaq, lakin ilk dəfə olaraq Apple bu modeldə 12 GB RAM təqdim edəcək. Daxili yaddaş 256 GB-dan 1 TB-a qədər olacaq.

Pro və Pro Max modelləri isə A19 Pro çipi ilə işləyəcək. Pro-nun ekranı 6,2 düym, Pro Max-ın isə 6,8 düymlük olacaq. Hər iki model 12 GB RAM və 1 TB-dək daxili yaddaşla gələcək.

Kameralar, batareyalar və şarj imkanları barədə məlumat hələlik açıqlanmayıb. TrendForce əsas diqqəti ekranlar, prosessorlar və RAM həcminin artırılmasına yönəldir ki, bu da bütün iPhone xətti üçün mühüm addım sayılır.

Eyni zamanda, son sızmalara görə, Apple şirkəti iPhone 17 Pro-nu parlaq narıncı rəngdə də təqdim etməyi planlaşdırır. Bu rəng Apple Watch Ultra-nın brend tonunu xatırladır. İctimaiyyətdə yayılan komponent şəkillərində kamera idarəetmə elementləri müxtəlif rənglərdə – sarı, yaşıl, mavi, çəhrayı, qara, tünd mavi, gümüş və narıncı – göstərilib. Ekspertlər hesab edir ki, narıncı variant məhz iPhone 17 Pro üçün nəzərdə tutulub. Əgər məlumat təsdiqlənərsə, bu, Apple-ın Pro seriyası üçün ənənəvi sadə rəng siyasətindən – qrafit, titan və tünd mavi tonlarından – kənara çıxması demək olacaq.

