spot_img
17 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыHUAWEI FreeClip 2 qulaqcıqları real fotoda göstərildi

HUAWEI FreeClip 2 qulaqcıqları real fotoda göstərildi

Şəbəkədə HUAWEI FreeClip 2 — açıq tipli qulaqcıqların ikinci nəsli — ilk real fotosu ortaya çıxıb. Yeni model orijinal versiyada olduğu kimi klips formasında unikal quruluşunu qoruyub saxlayıb.

Fotoda cihazın yeni mavi rəngli variantı göstərilir. Mənbələrin məlumatına görə, bu rəngə klassik qara və ağ versiyalar da qoşulacaq. Ümumi konstruksiya dəyişməyib: dairəvi akustik blok qulaq kanalının yanında yerləşir, batareya və digər elektronikanı saxlayan kapsul isə qulağın xarici tərəfində bərkidilir. Bu iki hissəni xarakterik “C forma» birləşdirir.

Bununla belə, HUAWEI bəzi dəyişikliklər edib. Korpus artıq parlaq deyil, mat örtüklüdür ki, bu da barmaq izlərinin azalmasına kömək edəcək. Həmçinin səthdə relyefli naxış diqqəti cəlb edir. Görünür, birinci nəsil modelə dair rəylərdən sonra əsas yeniliklərdən biri məhz cihazın taxma rahatlığı olub.

Səs keyfiyyəti, şarj yığmadan işləmə müddəti və səsboğucu sistemlərin olub-olmaması barədə məlumat hələ açıqlanmayıb. Rəsmi təqdimat Çində 24 sentyabrda, qlobal anons isə 19 sentyabrda Watch GT 6 ağıllı saatları ilə birlikdə keçiriləcək.

Предыдущая статья
Nothing ağıllı eynəklər və yeni nəsil qurğular üzərində işlədiyinə işarə etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,881ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»