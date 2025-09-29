Honor ilk Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessorlu planşeti haqqında yeni məlumatları açıqladı

Honor şirkəti özünün Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru ilə təchiz olunmuş ilk planşeti — MagicPad 3 Pro haqqında yeni detalları təqdim edib.
Yeni Honor MagicPad 3 Pro 13,3 düymlük IPS displey ilə gələcək. Ekran 3200×2136 piksel icazəyə, 165 Hz yenilənmə tezliyinə malikdir və göz qoruma texnologiyaları ilə yanaşı IMAX Enhanced sertifikatına da sahib olacaq. Planşetin enerji ehtiyatını isə 12 450 mA·s tutumlu akkumulyator təmin edəcək. Bu batareya E2 adlı xüsusi idarəetmə çipi ilə təchiz olunub ki, o da enerjinin optimallaşdırılması, batareyanın vəziyyətinin izlənməsi və enerji idarəetməsi üçün nəzərdə tutulub.
Cihaz bazara üç rəngdə çıxacaq: Starry Grey (boz), Floating Light Gold (qızılı) və Moon Shadow White (ağ). Planşet həmçinin iki arxa kamera və fləş, stereodinamiklər, stilus və klaviaturalı qoruyucu örtük ilə təchiz ediləcək.
Yeni MagicPad 3 Pro planşetinin təqdimatı oktyabr ayında gözlənilir.