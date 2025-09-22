Hisense yüksək parlaqlığa malik iki nəhəng lazer TV təqdim etdi

Hisense öz lazer televizor seriyasını genişləndirərək Xplorer X1 Ultra modelini 139 və 150 düymlük ekran ölçülərində təqdim edib. Yüksək qətnamə ilə yanaşı, yeni modellər güclü parlaqlıq səviyyəsi və təsvir keyfiyyətini artıran ən son texnologiyaların dəstəyi ilə fərqlənir.
Hər iki modelin əsasını üçrəngli lazer işıq mənbəyinə malik ultraqısa fokuslu proyektor təşkil edir. Tam ekran proyeksiyada maksimal parlaqlıq 1000 kcd/m², rəng əhatəsi isə BT.2020 standartının 110%-i səviyyəsindədir. Qurğular Dolby Vision, IMAX Enhanced və hərəkətləri daha axıcı göstərən MEMC texnologiyasını dəstəkləyir.
İstehsalçının sözlərinə görə, komplektdə gələn ekran parıltını azaldan və cızıqlara davamlı örtüklə təmin olunub. Səs keyfiyyətinə isə 15 dinamikdən və simsiz subvuferdən ibarət daxili audio sistemi cavabdehdir. Ümumi güc — 206 Vt, həmçinin Dolby Atmos və Hi-Res Audio dəstəyi var.
Proyektorun aparat platformasının əsasında MediaTek MT9655 prosessoru dayanır. Operativ yaddaş — 4 GB, daxili yaddaş — 1 TB. Digər xüsusiyyətlər arasında Wi-Fi 7, NFC çipi, HDMI 2.1, USB 3.0/2.0, Ethernet, RS-23, həmçinin optik və koaksial audio çıxışları və anten girişi var.
Yeniliklərin daha bir fərqli cəhəti — DeepSeek neyron şəbəkəsini dəstəkləyən ağıllı proqram təminatıdır. Bu funksiya sayəsində televizor səsli idarəetməni qəbul edir.
Çin bazarında 150 düymlük Hisense Xplorer X1 Ultra 99 999 yuana (təxminən 13 700 ABŞ dolları), 139 düymlük versiya isə 79 999 yuana (təxminən 11 200 ABŞ dolları) satışa çıxarılıb.