Neuralink планирует провести испытания быстрого перевода мыслей человека в текст

Компания Neuralink планирует в октябре начать новые клинические испытания своего мозгового импланта, который позволит пациентам, утративших возможность голосового общения, «набирать текст» на электронных устройствах при помощи мысли.

Пока что мозговые чипы компании позволяют формировать текст только через использование виртуальной клавиатуры, на которой пациент силой мысли выбирает каждый символ по отдельности. По задумке инженеров Neuralink, прямое преобразование нервных импульсов в синтезированную речь, должен ускорить этот процесс, устранив необходимость набора слов по буквам.

К 2030 году компания надеется получить разрешение на вживление своего импланта первому здоровому человеку. Об этом во время своего выступления на конференции в Южной Корее заявил президент Neuralink Донгджин Сео (D.J. Seo).

В перспективе, как считают в Neuralink, люди смогут напрямую общаться с большими языковыми моделями, минуя клавиатуру. Получать ответы на свои запросы к ИИ человек с имплантом сможет через беспроводные наушники, например, AirPods.