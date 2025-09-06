Gələcək OnePlus 15-in kamera imkanları ilk dəfə nümayiş olundu

OnePlus şirkəti hələ təqdim olunmamış OnePlus 15 smartfonu ilə çəkilmiş ilk rəsmi foto nümunələrini dərc edib. Bu addım istehsalçının beş il davam edən Hasselblad əməkdaşlığına son qoyduğunu elan etməsindən dərhal sonra atılıb. İndi şirkət yalnız öz görüntü emalı texnologiyalarına güvənir.
Şirkətin paylaşdığı kadrlarda 85 mm fokus məsafəli, f/2.8 diyaframlı teleobyektiv istifadə olunub. OnePlus, həm obyektlərin fonlardan dəqiq ayrılmasına, həm də detallara xüsusi diqqət yetirildiyini vurğulayır. Smartfon Oppo Find X8s seriyasında ilk dəfə nümayiş olunan LUMO sistemi ilə təchiz olunub. Bu texnologiya daha təbii rənglər və çətin işıqlandırma şəraitində keyfiyyətli nəticələr vəd edir.
Nümunələrdə parlaq rəng ötürməsi və yüksək detal səviyyəsi diqqət çəkir. Bununla belə, ekspertlər xatırladır ki, rəsmi şəkillər əvvəlcədən seçilir və real nəticələr yalnız müstəqil testlərdən sonra məlum olacaq.
Məlumata görə, OnePlus 15 50 MP-lik üçlü kamera ilə təchiz ediləcək: əsas modul, ultra-geniş bucaqlı obyektiv və 3x optik zoom dəstəkləyən teleobyektiv. Sızdırılan məlumatlarda qeyd olunur ki, şirkət yalnız Hasselblad brendinqindən deyil, həm də dairəvi kamera modulundan imtina edəcək – yeni modeldə kameralar korpusun sol yuxarı küncündə yerləşdirilən düzbucaqlı blokda olacaq.
Digər ehtimal olunan xüsusiyyətlərə 165 Hz-lik BOE displey, Snapdragon 8 Elite Gen 2 və ya Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru, 12 GB-a qədər RAM, həmçinin 7000 mA·s batareya və 100 Vt sürətli naqilli, 50 Vt naqilsiz şarj də daxildir.