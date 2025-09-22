spot_img
Elektromobil BYD Yangwang U9 Xtreme sürət üzrə dünya rekordunu qırdı

Adətən seriya istehsalı avtomobillər maksimal sürət baxımından yarış maşınları ilə müqayisə oluna bilmir. Amma belə hallar da baş verir: məsələn, yaxınlarda Çin istehsalı BYD Yangwang U9 Xtreme öz sinfində ən yaxşı nəticəyə imza atdı. Ona hələ 2019-cu ildə Bugatti Chiron Super Sport 300+ tərəfindən qoyulmuş əvvəlki rekordu yeniləmək müyəssər oldu.

Almaniyada keçirilən test yürüşünün nəticələrinə görə, peşəkar pilot Mark Bassengin idarə etdiyi elektromobil saatda 308,4 mil (təxminən 496 km/saat) sürət yığıb.

Yangwang U9 Xtreme dörd elektrik mühərriki ilə təchiz olunub. Bu mühərriklərin fırlanma sürəti dəqiqədə 30 000 dövrə çatır və ümumi gücü 2978 at gücü təşkil edir. Rekordun quraşdırılması üçün qeyri-standart 20 düymlük təkərlərdən istifadə olunub.

