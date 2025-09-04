spot_img
5 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыAcer nəhəng ekranlı Iconia A16 planşetini təqdim etdi

Acer nəhəng ekranlı Iconia A16 planşetini təqdim etdi

IFA 2025 sərgisində Acer X seriyalı planşetlərlə yanaşı, Iconia A xəttinə aid iki yeni modelini də göstərib. Hər iki cihaz iri ekran və daxili dayaqla təchiz olunub.

Acer Iconia A16 planşeti16 düymlük IPS ekran, səkkiznüvəli Allwinner A733 prosessor, 8 GB RAM və 256 GB yaddaşla gəlir. Planşet 8000 mA·s tutumlu batareya ilə işləyir və Android 15 üzərində qurulub. Əlavə olaraq, cihazda 8 MP əsas və 5 MP ön kamera mövcuddur.

İkinci modelIconia A14 — əsasən 14 düymlük ekranı ilə fərqlənir, digər göstəricilər isə A16 ilə eynidir.

Qiymətlər belədir: Iconia A14 — 300 dollar, Iconia A16 — 340 dollar. Satışlara 2026-cı ilin yanvarında start veriləcək.

Предыдущая статья
Google fərdiləşdirilmiş Android-botlar yaratmaq üçün yenilənmiş Androidify xidmətini istifadəyə verdi
Следующая статья
Şayiə: Sony daha kiçik yaddaşlı yeni PlayStation 5 Digital Edition buraxacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,890ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»