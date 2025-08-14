Зумеры с несколькими работами стали удобной мишенью для киберпреступников

По данным исследования компании, почти половина представителей поколения Z работает одновременно на фуллтайме, фрилансе и в подработках, что делает их особенно уязвимыми для злоумышленников.

Основная опасность — в большом количестве корпоративных приложений и доступов, которыми приходится пользоваться для разных проектов: Zoom, Slack, Notion и другие. Каждое из них увеличивает потенциальную поверхность атаки. В период с конца 2024 до середины 2025 года эксперты зафиксировали 6 миллионов попыток атак с использованием поддельных платформ. Чаще всего злоумышленники подделывали Zoom, Microsoft Excel и Outlook.

Схема выглядит просто: жертве отправляют письмо якобы от разработчика приложения с просьбой обновить его по ссылке. Переход ведет на фишинговый сайт, который загружает вредоносное ПО, способное красть данные или даже получить полный доступ к рабочему окружению.

Мошенники также активно используют фальшивые вакансии, особенно в сегменте удаленной работы и фриланса. Они размещают объявления, проводят фиктивные собеседования и под различными предлогами получают доступ к устройствам соискателей, блокируют их или заражают вирусами.

«Мы наблюдаем рост атак, ориентированных именно на молодых специалистов, которые часто работают сразу в нескольких местах и используют личные устройства в рабочих целях. Это сочетание делает их удобной целью для киберпреступников. Чтобы снизить риски, важно включать двухфакторную аутентификацию, использовать менеджеры паролей и загружать приложения только с официальных источников», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

Не реагировать на подозрительные письма и срочные «выгодные» предложения.

Проверять легитимность вакансий и работодателей.

Не вводить личные данные или пароли на сторонних сайтах.

Устанавливать решения для защиты устройств, например, Kaspersky Premium, которое блокирует фишинговые сайты и вредоносные загрузки.

Полный список рекомендаций и обучающие материалы по кибербезопасности доступны на официальном сайте «Лаборатории Касперского».