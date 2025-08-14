ChatGPT теперь можно интегрировать с Gmail, Google Apps, Dropbox, Microsoft Teams, GitHub и другими сервисами

Компания OpenAI объявила о расширении возможностей службы ChatGPT Connectors, предоставив пользователям новые инструменты для интеграции различных сервисов с чат-ботом. Теперь владельцы учетных записей Plus могут подключить сервисы Box, Canva, Dropbox, HubSpot, Notion, Microsoft SharePoint и Microsoft Teams. Это значительно расширяет возможности использования ChatGPT для бизнеса и личных целей. Владельцы аккаунтов Pro получат доступ к интеграции с Microsoft Teams и GitHub, что особенно актуально для разработчиков, команд и предприятий, использующих эти сервисы для совместной работы и управления проектами.

Функция ChatGPT Connectors позволяет переносить данные из других сервисов в ChatGPT для поиска, ссылок и более точных ответов. С помощью «коннекторов» можно проводить глубокие исследования сразу по нескольким документам из разных источников, при этом ответы будут содержать ссылки на оригиналы. Также можно заранее синхронизировать и индексировать выбранные источники знаний, чтобы ускорить ответы ChatGPT.

Кроме того, Gmail, «Google Календарь» и «Google Контакты» также теперь доступны для подключения и использования в чате ChatGPT Pro. После подключения ChatGPT сможет автоматически ссылаться на данные из этих сервисов в своих ответах.

Функция автоматической интеграции с Google Apps станет доступна всем пользователям ChatGPT Pro по всему миру до конца этой недели. У пользователей ChatGPT Plus, Team, Enterprise и Edu она появится в ближайшие недели.